Tarihi cami yerinde restore edilecek

Biraz da sembol olmuş halde. Buranın taşkın sahası olması dolayısıyla, su basma riskine karşı camin taşınması gündeme gelmiş. İkinci bir projede de buranın 3 metre yükseltilmesi gündeme gelmiş. Ama gelinen noktada buranın yerinde restore edilmesinin çünkü 20 yıllık sürede 2 ya da 3 defa çok yüksek olmamak kaydıyla bir su baskını var. Binanın mimarisi çok taşımaya uygun değil. Tuğla mimarisi var, sökülüp taşınması büyük tahribata sebebiyetin söz ediyor arkadaşlar. Bizim kanaatimiz yerinde yapılması, çevre düzenlemesiyle beraber. Vakıf yetkilileriyle görüştük. Proje onaylatılmak üzere iletilecek. Ve süreci başlatacağız. Kurul bu karara ne der bilmiyorum ama bizim kararımız şu anda bu yönde” dedi.