  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
5
Tarihi cami yerinde restore edilecek

2023-09-30 18:35:34
Tarihi cami yerinde restore edilecek

Edirne’de Tunca Nehri kıyısına 15'inci asırda yapılan tarihi Evliya Kasım Paşa Camii, yerinde kalarak restore edilecek.

#1
Foto - Tarihi cami yerinde restore edilecek

Geçtiğimiz yıllarda su baskınları sebebiyle yerinden taşınarak restore edilmesi gündeme gelen Evliya Kasım Paşa Camii’nde son karar yerinde restorasyon. Edirne Valisi Yunus Sezer, Evliya Kasım Paşa Cami’nin restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.

#2
Foto - Tarihi cami yerinde restore edilecek

Vali Yunus Sezer, “Evliya Kasım Paşa Cami’nin tarihi bir cami 15’nci yüzyılda yapılan bir cami. Bize verilen bilgilerde, Osmanlı Sarayı’ndan buraya kayıklarla gelinip cuma namazları kılınan, rıhtımı ve külliyesi olan bir camiymiş. Ben de gezince çok etkilendim. Evliya Kasım Paşa’nın da türbesi orada. Burada yarım bir minare var.

#3
Foto - Tarihi cami yerinde restore edilecek

Biraz da sembol olmuş halde. Buranın taşkın sahası olması dolayısıyla, su basma riskine karşı camin taşınması gündeme gelmiş. İkinci bir projede de buranın 3 metre yükseltilmesi gündeme gelmiş. Ama gelinen noktada buranın yerinde restore edilmesinin çünkü 20 yıllık sürede 2 ya da 3 defa çok yüksek olmamak kaydıyla bir su baskını var. Binanın mimarisi çok taşımaya uygun değil. Tuğla mimarisi var, sökülüp taşınması büyük tahribata sebebiyetin söz ediyor arkadaşlar. Bizim kanaatimiz yerinde yapılması, çevre düzenlemesiyle beraber. Vakıf yetkilileriyle görüştük. Proje onaylatılmak üzere iletilecek. Ve süreci başlatacağız. Kurul bu karara ne der bilmiyorum ama bizim kararımız şu anda bu yönde” dedi.

#4
Foto - Tarihi cami yerinde restore edilecek

Şehadetin Baskın isimli vatandaş, Edirne’ye 1967 yılında geldiğini ve caminin bugünkü gibi olduğunu söyledi. Baskın, restore edildiği takdirde ibadetini Evliya Kasım Paşa Camii'nde yapacağını söyledi.

‘El konulabilir’ diyerek böyle uyardılar: O uçaklarla Türkiye dışındaki ülkelere uçmayın
Dünya

‘El konulabilir’ diyerek böyle uyardılar: O uçaklarla Türkiye dışındaki ülkelere uçmayın

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 'O uçaklarla Türkiye ve Belarus dışındaki ülkelere uçmayın' uyarısı yaptı.
İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı
Teknoloji

İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı

AKŞAM TV ekibinden Ezgi Aşık, TEKNOFEST İzmir kapsamında sergilenen drone destekli insansız kara aracı AMAZON'u inceledi. AMAZON 4x4 drone d..
Ahmet Hakan,
Medya

Ahmet Hakan, "Allah affetsin" deyip tüm Türkiye'ye duyurdu

Ahmet Hakan, rüşvet almakla suçlanan Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez'in başına gelenlere dair bir yazı kaleme aldı.

Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset
Gündem

Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset

Azerbaycan: “Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500’e yakın cesedin kalıntıları bulundu” Azerbaycan: “Ermenistan işgalinden kurtar..
Ayasofya İmamı Topçuoğlu'ndan müthiş tilavet
İSLAM

Ayasofya İmamı Topçuoğlu'ndan müthiş tilavet

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ayasoya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğl..
Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...
Gündem

Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23