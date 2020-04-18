2020-04-18 18:52:58 Acı olay: Tarihi cami saatler içerisinde kül oldu!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sabah saatlerinde yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sabah saatlerinde yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde 150 yıllık olduğu öğrenilen tarihi camide sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm camiyi kaplarken, bölgeye itfaiye çağrıldı.
Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.
1 saatte kül olan cami tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte o yanan camiden kareler...
İşte o yanan camiden kareler...
İşte o yanan camiden kareler...
İşte o yanan camiden kareler...
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