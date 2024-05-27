Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Ayrıca içinde ABD’nin de olduğu BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında kabul ettiği kararda, Suriye’nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor, Suriye krizinin siyasi çözümünün Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği vurgulanıyordu. Hem BM Güvenlik Konseyi’nde bu kararı al, hem de PKK’ya devlet kurdurmak için Fırat’ın doğusunda seçimlerin yapılacağını ilan et. Peki bu Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir tehdit değil mi? Bunun DEAŞ’tan farkı ne? DEAŞ da Suriye-Irak’ı tek bir ülke olarak yönetmeye çalışıyordu. DEAŞ yapmak isteyince tehlikeli oyun da, DEAŞ’ın bu planını engellemek için DEAŞ’la mücadele koalisyonu kuruluyor da, PKK olunca niye tehlike olmuyor? PKK olunca niye teşvik ediliyor? Biz, PKK’nın Türkiye’nin içinde de etkin olduğu dönemlerde bölgede seçimlere nasıl müdahale ettiğini çok iyi biliyoruz. Ağrı’da AK Partili sandık müşahiti Mevlüt Bengi’yi elektrik direğine asmıştı. Van’da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi evinin önünde öldürülmüştü. PKK’nın isteği dışındaki partilere oy çıktığı köylerde insanları katlettiler. Suriye’de, PKK’nın kontrolündeki bölgede seçim yapılacak. PKK dışındaki Kürtler ve Araplar karşı ama baskı altındalar. PKK’nın denetimindeki seçim demokratik bir seçim mi olacak? Sen gel bunu benim külahıma anlat. Nefes aldırmazlar. Zaten baskıya başladılar.