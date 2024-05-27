  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araştırmacılar her şeyi tek tek açıkladı! Uzak gelecekle ilgili ürküten tahmin

Rusya acil durum etmeye hazırlanıyor! Türkiye'ye 'Bize satar mısınız?' diyecekler

Tatbikat sürüyor! Efes-2024’ten gururlandıran görüntüler

Reisi'nin helikoptere binmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı!

HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

Uzun çalışma saatlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası Avrupa İstatistik Ofisi'ni bile şaşırttı

Akıncı İHA'lar İran'dan sonra oraya mı gidiyor? İşte bu da olursa ortalık karışır

"Osmanlı’dan Günümüze Miras Mescid-i Aksa" sergisi

Bakın kimle fotoğrafı ortaya çıktı Tacizin pusulası yine CHP’yi gösterdi

Fotoğrafları ve özellikleri sızdı! İşte telefonda geri düşen Sony'nin yeni ürünü
Gündem
10
Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

2024-05-27 21:04:43
Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Yazar Abdulkadir Selvi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un, Suriye'de Türkiye'ye karşı tehlikeli bir oyunun peşinde olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

16
#1
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisi her geçen yeni bir boyut kazanıyor... Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bu kirli ilişkiyle ilgili bugünkü köşesinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

#2
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Yazısında "Bizim gündemimizde İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü var ama McGurk gitmeden Türkiye aleyhine tehlikeli bir oyun oynuyor." diyen Selvi, "Bu oyunun adı; PKK’ya özerk bir yönetim kurma oyunu. Bu oyunun adı; ileride PKK’ya bir terör devleti kurdurma oyunu. Bu planı yıllardır konuşuyorduk ama McGurk sayesinde ete kemiğe bürünüyor. İlk adımları atılıyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

PKK-/YPG'nin 11 Haziran'da sözde bölgesel seçim düzenleyeceğini hatırlatan Selvi, "Bu oyunun adı ne? Önce seçimler yaptırılacak. Böylece Batı dünyasında PKK’ya yönelik bir sempati oluşturulacak. O zeminin üzerine bir demokrasi kılıfı geçirilip özerklik ilan edilecek. Özerkliğin ardından ise PKK devleti gelecek. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye’nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana ‘dur’ demeliyiz. Bu işin iktidarı, muhalefeti yok. Bu Türkiye’nin beka meselesidir. 11 Haziran’daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir. Yoksa PKK devletinin temeli atılır."

#4
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

İşte Sekvi'nin "McGurk, Suriye’de PKK ile tehlikeli bir oyun oynuyor" başlıklı yazısı; CIA’in eski Türkiye İstasyon Şefi Richard Perle için “Karanlıklar Prensi” denilirdi. 12 Eylül darbesindeki rolü nedeniyle... Bir de McGurk var. Irak’ı bölen adam. Hani Trump, “DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu” demişti ya... Suriye’de YPG’yi oluşturmak için DEAŞ’ı kuran adam. PKK’nın, YPG’nin hamisi. Trump, Irak’tan ABD askerinin çekilmesi talimatını verince tepki olarak istifa etmişti. Çünkü Irak’taki iç savaşı körükleyen adamdı.

#5
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Irak ve Suriye’yi kaos ortamı içinde tutup PKK’ya bir “terör devleti” kurdurmanın peşindeydi. Biden’ın seçilmesiyle birlikte Afrika ve Ortadoğu koordinatörlüğüne atandı. Celal Talabani’nin ölümünden sonra KYB’de Bafel Talabani’nin seçilmesini sağladı. Bafel Talabani ile Mazlum Kobani’yi bir araya getirdi. Süleymaniye’de PKK’ya alan açılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “McGurk denilen adam terör örgütlerinin sevk ve idaresini yapıyor” demişti. Hülasa Irak ve Suriye’yi parçalama adına ne varsa yapan, PKK-YPG’yi besleyip büyüten adam. Türkiye açısından tehlikeli birisi. McGurk yeni bir oyun oynuyor. O oyunun adı; PKK- YPG’ye sözde yerel seçim yaptırma oyunu. Peki bunu niye şimdi yapıyor? Biden’ın seçimleri kaybedeceğini, Trump’ın geleceğini görüyormuş. Tabii Trump gelince McGurk gidecek demektir.

#6
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Bizim gündemimizde İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü var ama McGurk gitmeden Türkiye aleyhine tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu oyunun adı; PKK’ya özerk bir yönetim kurma oyunu. Bu oyunun adı; ileride PKK’ya bir terör devleti kurdurma oyunu. Bu planı yıllardır konuşuyorduk ama McGurk sayesinde ete kemiğe bürünüyor. İlk adımları atılıyor. Plan şu: PKK- YPG, Suriye’de 11 Haziran’da yerel seçim yapacağını açıkladı. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklamışlardı. Sonra gelen baskılar üzerine 11 Haziran’a ertelediler. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece, PKK’ya öncelikle ‘Suriye’de özerk bir statü’ oluşturacak, sonrasında ise ‘bağımsız bir devlet kurma’ planını devreye sokacak. Suriye topraklarında seçim yapılacak ama bundan Suriye devletinin bilgisi yok. Suriye topraklarında özerk bir statü oluşturulacak ama Suriye devletinin onayı yok. Müttefikimiz Amerika, PKK’ya Suriye’de önce özerk bir statü sağlayacak, sonra terör devleti kuracak ama buna Türkiye karşı. Bu bizim için bir beka sorunudur.

#7
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Ayrıca içinde ABD’nin de olduğu BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında kabul ettiği kararda, Suriye’nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor, Suriye krizinin siyasi çözümünün Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği vurgulanıyordu. Hem BM Güvenlik Konseyi’nde bu kararı al, hem de PKK’ya devlet kurdurmak için Fırat’ın doğusunda seçimlerin yapılacağını ilan et. Peki bu Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir tehdit değil mi? Bunun DEAŞ’tan farkı ne? DEAŞ da Suriye-Irak’ı tek bir ülke olarak yönetmeye çalışıyordu. DEAŞ yapmak isteyince tehlikeli oyun da, DEAŞ’ın bu planını engellemek için DEAŞ’la mücadele koalisyonu kuruluyor da, PKK olunca niye tehlike olmuyor? PKK olunca niye teşvik ediliyor? Biz, PKK’nın Türkiye’nin içinde de etkin olduğu dönemlerde bölgede seçimlere nasıl müdahale ettiğini çok iyi biliyoruz. Ağrı’da AK Partili sandık müşahiti Mevlüt Bengi’yi elektrik direğine asmıştı. Van’da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi evinin önünde öldürülmüştü. PKK’nın isteği dışındaki partilere oy çıktığı köylerde insanları katlettiler. Suriye’de, PKK’nın kontrolündeki bölgede seçim yapılacak. PKK dışındaki Kürtler ve Araplar karşı ama baskı altındalar. PKK’nın denetimindeki seçim demokratik bir seçim mi olacak? Sen gel bunu benim külahıma anlat. Nefes aldırmazlar. Zaten baskıya başladılar.

#8
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Suriye Kürt Ulusal Konseyi, belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Muhammed İsmail de “Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir” dedi. Peki sonra ne oldu? Suriye Kürdistan Demokrat Parti’ye saldırı oldu. PKK dediğin uluslararası raporlara göre en fazla çocuk savaşçı bulunduran bir örgüt demektir. Bırakın Türkmenlere, Araplara, kendisi dışındaki Kürt varlıklarına bile hayat hakkı tanımayan bir terör örgütüdür. Sanki Suriye’de nüfus sayımı mı yapılıyor? Adrese dayalı kayıt sistemi mi var? PKK seçimin yapılacağı yerdeki yerel halkı göçe zorladı, kalmak zorunda olanları ise baskıyla, tehditle sindirdi. Evine bile sahip çıkamayan Suriyeliler, seçimde PKK dışında bir yere oy verebilir mi? Namlunun ucunda seçim yapılacağını en iyi McGurk bilir. Çünkü o silahları PKK’ya ABD veriyor.

#9
Foto - Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Bu oyunun adı ne? Önce seçimler yaptırılacak. Böylece Batı dünyasında PKK’ya yönelik bir sempati oluşturulacak. O zeminin üzerine bir demokrasi kılıfı geçirilip özerklik ilan edilecek. Özerkliğin ardından ise PKK devleti gelecek. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye’nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana ‘dur’ demeliyiz. Bu işin iktidarı, muhalefeti yok. Bu Türkiye’nin beka meselesidir. 11 Haziran’daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir. Yoksa PKK devletinin temeli atılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

İMANLI NESİLİN YETİŞMESİ İÇİN VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN TOP YEKÜN ÇALIŞILMALIDIR

hasel

Bugün yorumumda da yazdım.Seçim yapılacağını okuduğum an,artık harekatın acilen yapılması gerektiğini,havaların ısınmadan evvel,neye mal olursa olsunABD ye birkaç gün çekilmesi için verilen fırsatın sonunda harakatun mutlaka yapılması gerektiğini yazmıştım.Sayın SELVİ de bunun benzerini yazmış.Artık bekleyemeyiz.GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN.ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.ASKERLERİMİZİ MÜZAFFER KILSIN.
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye söz verdi
Ekonomi

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye söz verdi

İzvestiya gazetesi, Rus iş dünyasının temsilcilerine dayandırdığı haberinde, "Türk bankaları Rusya'dan ödeme kabulünü genişletme sözü verdi"..
28 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ve Günün Fotoğrafı'nı istifadelerinize (28 Mayıs 2024) sunuyoruz... ..
Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!
Medya

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, yine dikkat çeken iddialarla gündeme geldi.
Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı
Ekonomi

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı

Rusya’da son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor...
Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

Merkez Bankası'nın rezervleri ağzına kadar doldu. Öncü verilere göre döviz rezervleri 9 milyar dolar artış göstererek toplam 142 milyar dola..
İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti
Gündem

İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini resmen tanıdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23