Tarih verip Türkiye'yi uyardı: Çok geç olacak

Bizim gündemimizde İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü var ama McGurk gitmeden Türkiye aleyhine tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu oyunun adı; PKK’ya özerk bir yönetim kurma oyunu. Bu oyunun adı; ileride PKK’ya bir terör devleti kurdurma oyunu. Bu planı yıllardır konuşuyorduk ama McGurk sayesinde ete kemiğe bürünüyor. İlk adımları atılıyor. Plan şu: PKK- YPG, Suriye’de 11 Haziran’da yerel seçim yapacağını açıkladı. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklamışlardı. Sonra gelen baskılar üzerine 11 Haziran’a ertelediler. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece, PKK’ya öncelikle ‘Suriye’de özerk bir statü’ oluşturacak, sonrasında ise ‘bağımsız bir devlet kurma’ planını devreye sokacak. Suriye topraklarında seçim yapılacak ama bundan Suriye devletinin bilgisi yok. Suriye topraklarında özerk bir statü oluşturulacak ama Suriye devletinin onayı yok. Müttefikimiz Amerika, PKK’ya Suriye’de önce özerk bir statü sağlayacak, sonra terör devleti kuracak ama buna Türkiye karşı. Bu bizim için bir beka sorunudur.