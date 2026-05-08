Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İzmirli holdingin hamlesi Ömer Koç'u şoka soktu: Her şey 6 günde oldu
Haber Merkezi

İzmirli holdingin hamlesi Ömer Koç'u şoka soktu: Her şey 6 günde oldu

Yaşar Holding'in hamlesi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'u tam anlamıyla şoka soktu. Şirketin önemli varlığının hisseleri borsada çöküşe geçti.

Yaşar Holding, yüzde 61,86 hissesi Gruba, yüzde 30 hissesi ise Koç Grubu’na ait olan, otele ait 180 yat kapasiteli marinasını da Koç Grubu şirketi SETUR’un işlettiği Altınyunus Çeşme hisselerinden 749 bin 975 TL nominal değerli hisselerini Borsa’da satılabilir tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu. Başvurusu sonrası fırtına başladı.

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Koç Holding ile Yaşar Holding’in 1974 yılında kurulduğu tarihten beri ortak oldukları Çeşme Ilıca’daki Altınyunus Çeşme hisselerinde tam bir fırtına yaşanıyor. 29 Nisan’dan bu yana altı işlem gününün altısında da taban olan şirketin hisseleri yüzde 47 değer kaybederken, borsadaki piyasa değeri de 15 milyar TL’den fazla eridi. SPK 6 Mayıs’ta şirket hisselerinde bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı kararı aldı.

Koç Holding’in yüzde 30, Yaşar’ın yüzde 61,68 oranında hissesinin bulunduğu, yüzde 8 gibi küçük bir bölümünün borsada işlem gördüğü Altınyunus Çeşme’nin hisse fiyatı yılbaşından 28 Nisan tarihine kadar yüzde 208 artarak 1.300 TL’nin üzerine çıktı. Şirketin borsa fiyatı üzerinden piyasa değeri de aynı tarihte 32,5 milyar TL’ye yükseldi.

Borsa yatırımcılarının ‘altın gibi’ dedikleri turizm şirketinin hisseleri, Yaşar Holding’in aynı gün akşam yaptığı açıklama ile ertesi gün tepetaklak oldu. Yaşar, nominal değeri 749 bin 975 TL, 28 Nisan akşamı kapanış itibariyle borsa değeri 975 milyon TL’yi bulan hisseleri Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Bu başvurudan sonra zaten oldukça sığ olan şirketin hisseleri 29 Nisan’dan itibaren 6 işlem gününde üst üste taban oldu. 1.300 TL’ye kadar çıkan hisse fiyatı bu akşam (7 Mayıs) 692 TL’den günü kapattı.

SPK’nın dün aldığı bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağına rağmen hisse düşüşü bir türlü durdurulamadı. 6 günlük düşüş yüzde 47’ye ulaşırken, piyasa değeri de 15 milyar TL’lik kayıpla 17,3 milyar TL’ye geriledi. Yaşar Holding’in borsada satmak istediği hisselerin değeri ise yaklaşık 1 milyar TL’den 500 milyon TL’ye düştü.

