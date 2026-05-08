İzmirli holdingin hamlesi Ömer Koç'u şoka soktu: Her şey 6 günde oldu

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Koç Holding ile Yaşar Holding’in 1974 yılında kurulduğu tarihten beri ortak oldukları Çeşme Ilıca’daki Altınyunus Çeşme hisselerinde tam bir fırtına yaşanıyor. 29 Nisan’dan bu yana altı işlem gününün altısında da taban olan şirketin hisseleri yüzde 47 değer kaybederken, borsadaki piyasa değeri de 15 milyar TL’den fazla eridi. SPK 6 Mayıs’ta şirket hisselerinde bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı kararı aldı.