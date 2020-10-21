2020-10-21 10:39:23 Tarih verildi! Milyonlarca insan işsiz kalacak
Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahmine göre yakın zamanda milyonlarca insan işsiz kalacak.
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Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahmine göre yakın zamanda milyonlarca insan işsiz kalacak.
Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahmine göre 2025 yılına kadar işgücünün yarısı makineler tarafından karşılanacak. Bu durumun sosyal eşitsizliği derinleştireceği belirtiliyor. Kuruluşa göre gelecek yıllarda belirli alanlarda istihdam ihtiyacı artış gösterecek.
Robot devrimi iş hayatını değiştiriyor. İsviçre merkezli Dünya Ekonomi Forumu, makinelerin iş hayatındaki etkinliklerine ilişkin yeni tahminini paylaştı.
Forumun raporuna göre 5 yıl içerisinde işlerin yarısı robotlar tarafından yapılacak.
Robot devriminin dünya genelinde 97 milyon yeni istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan robotların iş gücündeki etkinliğinin artması sebebiyle milyonlarca kişi de işinden olacak.
Rutin ve elle yapılan işlerle birlikte veri işlemedeki istihdam robotlar tarafından devralınacak.
Dünya genelinde 8 milyondan fazla işçi çalıştıran 300 şirketle yapılan görüşmelerin sonucuna göre işverenlerin yarısından fazlası otomasyonu artırmayı amaçlıyor. Yine işverenlerin yüzde 43'ü robotların gelmesiyle işçilerin işten çıkartılacağını belirtti.
Dünya Ekonomi Forumu'nun aktardığına göre halihazırda işgücünün üçte biri robotlar tarafından karşılanıyor.
Foruma göre danışmanlık, karar alma, iletişim gibi alanlarda daha fazla istihdama ihtiyaç duyulacak.
Ayrıca yeşil ekonomi, mühendislikteki yeni alanlar ve bulut teknolojisi alanlarda istihdam ihtiyacı artacak.
Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu işte o meslekler...
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