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Dünya
21
Tarih verildi! Milyonlarca insan işsiz kalacak

2020-10-21 10:39:23
Tarih verildi! Milyonlarca insan işsiz kalacak

Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahmine göre yakın zamanda milyonlarca insan işsiz kalacak.

#1
Foto - Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahmine göre 2025 yılına kadar işgücünün yarısı makineler tarafından karşılanacak. Bu durumun sosyal eşitsizliği derinleştireceği belirtiliyor. Kuruluşa göre gelecek yıllarda belirli alanlarda istihdam ihtiyacı artış gösterecek.

Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahmine göre 2025 yılına kadar işgücünün yarısı makineler tarafından karşılanacak. Bu durumun sosyal eşitsizliği derinleştireceği belirtiliyor. Kuruluşa göre gelecek yıllarda belirli alanlarda istihdam ihtiyacı artış gösterecek.

#2
Foto - Robot devrimi iş hayatını değiştiriyor. İsviçre merkezli Dünya Ekonomi Forumu, makinelerin iş hayatındaki etkinliklerine ilişkin yeni tahminini paylaştı.

Robot devrimi iş hayatını değiştiriyor. İsviçre merkezli Dünya Ekonomi Forumu, makinelerin iş hayatındaki etkinliklerine ilişkin yeni tahminini paylaştı.

#3
Foto - Forumun raporuna göre 5 yıl içerisinde işlerin yarısı robotlar tarafından yapılacak.

Forumun raporuna göre 5 yıl içerisinde işlerin yarısı robotlar tarafından yapılacak.

#4
Foto - Robot devriminin dünya genelinde 97 milyon yeni istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

Robot devriminin dünya genelinde 97 milyon yeni istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Öte yandan robotların iş gücündeki etkinliğinin artması sebebiyle milyonlarca kişi de işinden olacak.

Öte yandan robotların iş gücündeki etkinliğinin artması sebebiyle milyonlarca kişi de işinden olacak.

#6
Foto - Rutin ve elle yapılan işlerle birlikte veri işlemedeki istihdam robotlar tarafından devralınacak.

Rutin ve elle yapılan işlerle birlikte veri işlemedeki istihdam robotlar tarafından devralınacak.

#7
Foto - Dünya genelinde 8 milyondan fazla işçi çalıştıran 300 şirketle yapılan görüşmelerin sonucuna göre işverenlerin yarısından fazlası otomasyonu artırmayı amaçlıyor. Yine işverenlerin yüzde 43'ü robotların gelmesiyle işçilerin işten çıkartılacağını belirtti.

Dünya genelinde 8 milyondan fazla işçi çalıştıran 300 şirketle yapılan görüşmelerin sonucuna göre işverenlerin yarısından fazlası otomasyonu artırmayı amaçlıyor. Yine işverenlerin yüzde 43'ü robotların gelmesiyle işçilerin işten çıkartılacağını belirtti.

#8
Foto - Dünya Ekonomi Forumu'nun aktardığına göre halihazırda işgücünün üçte biri robotlar tarafından karşılanıyor.

Dünya Ekonomi Forumu'nun aktardığına göre halihazırda işgücünün üçte biri robotlar tarafından karşılanıyor.

#9
Foto - Foruma göre danışmanlık, karar alma, iletişim gibi alanlarda daha fazla istihdama ihtiyaç duyulacak.

Foruma göre danışmanlık, karar alma, iletişim gibi alanlarda daha fazla istihdama ihtiyaç duyulacak.

#10
Foto - Ayrıca yeşil ekonomi, mühendislikteki yeni alanlar ve bulut teknolojisi alanlarda istihdam ihtiyacı artacak.

Ayrıca yeşil ekonomi, mühendislikteki yeni alanlar ve bulut teknolojisi alanlarda istihdam ihtiyacı artacak.

#11
Foto - Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu işte o meslekler...

Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu işte o meslekler...

#12
Foto - Bilgi güvenliği analistleri 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500 2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bilgi güvenliği analistleri 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500 2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

#13
Foto - Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100 2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100 2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

#14
Foto - Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları 2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200 2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları 2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200 2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

#15
Foto - 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100 2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100 2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

#16
Foto - 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100 2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100 2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

#17
Foto - Fiziksel terapistler 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200 2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Fiziksel terapistler 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200 2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

#18
Foto - Avukatlar 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100 2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Avukatlar 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100 2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

#19
Foto - . Muhasebeciler ve denetçiler 2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700 2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

. Muhasebeciler ve denetçiler 2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700 2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

#20
Foto - Kayıtlı hemşireler 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500 2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Kayıtlı hemşireler 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500 2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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