Tarih verildi! Milyonlarca insan işsiz kalacak

Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu işte o meslekler...