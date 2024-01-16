Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı. Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyunculardan biri Fransa Ligi'ne, diğeri ise 1. Lig'e transfer oluyor. İşte o isimler ve yeni takımları...