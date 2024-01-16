  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Hüseyin Topbaş ismi kulislere sızdı, aday gösterileceği yer ise dikkat çekti

Türkiye'yi kuşatma planı mı? Yanı başımıza binlerce asker, sayısız silah gönderme kararı aldılar

Pakistan, Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili yeni karar aldı! SİHA'ya ortalığı karıştıracak bir entegrasyon yaptılar

Araştırmanın sonucu çok şaşırtıcı! Bu insanlar neden covid olmadı?

Fatih Portakal emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son duyumu son kez açıkladı: Hepsini bir anda verebilirler

Cami tuvaletinde korkunç olay

Esra Erol'da Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay! 'İncirlik'teki ABD'li askerlere çocuklar satılıyor'

Ayvalık'ta son durum görüntülendi

Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Aşağılık yaratığa talip var: Skandal kararı sonrası: Sonuç 'Bu kadar da olmaz' dedirtti:
Spor
18
Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

2024-01-16 15:20:49
Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı. Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyunculardan biri Fransa Ligi'ne, diğeri ise 1. Lig'e transfer oluyor. İşte o isimler ve yeni takımları...

#1
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı.

#3
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Oyunculardan biri Fransa Ligi'ne, diğeri ise 1. Lig'e transfer oluyor. İşte o isimler ve yeni takımları...

#5
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

#6
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Porto, Fulham ve Roma gibi talipleri olan 27 yaşındaki stoper, 2 aydır İspanya'da olan ve kendisini ikna etmeye çalışan sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin teklifine 'Evet' dedi.

#7
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Kabul etme sebebinin de, EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulmak için F.Bahçe'nin büyük bir fırsat olduğunu düşünmesi olduğu aktarıldı.

#8
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Bunun üzerine Fenerbahçe, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid'e kiralama önerisini sundu.

#9
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

İspanyol kulübünün de oyuncuyu satmak istediği ancak öneriye olumlu baktığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

#10
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Çağlar bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta süre aldı. Forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyordu. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

#11
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

F.Bahçe ile başarılı bir sezon geçiren İsmail Yüksek için sarılacivertli kulübe resmi teklif geldi.

#12
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Fransa Ligue 1'de düşme potasında yer alan Lyon, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için F.Bahçe'ye 8 milyon Euro + bonus önerisi yaptı. Krunic'in gelmesiyle forma şansı az olan İsmail'in, ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

#13
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

EMRE MOR DA AYRILIYOR Samet Akaydin sonrası sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'la da yollar ayrılabilir.

#14
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

EYÜPSPOR'DAN FLAŞ HAMLE Süper Lig'e yükselme hedefiyle ara transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunmak için harekete geçen Eyüpspor'dan flaş bir hamle geldiği ortaya çıktı.

#15
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Eyüpspor'da Arda Turan'ın raporu sonrası, Fenerbahçeli yıldız için resmi girişimde bulunulduğu belirtildi.

#16
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'den Emre Mor'un transferi için yönetime rapor sunduğu kaydedildi.

#17
Foto - Tarih verildi: Fenerbahçe'nin iki Milli'si de artık misafir! Anlaşma sağlanması an meselesi! Flaş duyuru...

Arda Turan'ın transferi çok istediği, bunun üzerine Eyüpspor'un Emre Mor için resmi girişimde bulunduğu vurgulandı.

Zincir marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Ekonomi

Zincir marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi. Kararla birlikte zincir mar..
Bahçeli'den o isme sert tepki: Su katılmamış soysuzluktur
Siyaset

Bahçeli'den o isme sert tepki: Su katılmamış soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zülfü Livaneli'nin skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Bahçeli "Millete gerici demek küfürdür...
Türkiye’nin yakın dostu Katar’dan hiç beklenmedik karar! Çok büyük kriz patlak verdi! Bakalım şimdi ne olacak

Türkiye’nin yakın dostu Katar’dan hiç beklenmedik karar! Çok büyük kriz patlak verdi! Bakalım şimdi ne olacak

Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları..
Rusya’nın o uçağı düşürüldü! 330 milyon dolarlık fatura!

Rusya’nın o uçağı düşürüldü! 330 milyon dolarlık fatura!

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay yanıt! 'Büyükelçilerle mi...'
Siyaset

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay yanıt! 'Büyükelçilerle mi...'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaretinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Millet ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23