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#1
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

Piyasalarda geçen hafta mayıs enflasyonun açıklanmasının ardından, dikkatler bu hafta TCMB’nin faiz kararına çevrildi. TÜİK verilerine göre mayısta TÜFE yüzde 1,71 ile beklentiyi hafif aştı. Piyasada da yaz aylarında faiz indirimi beklentisi zayıfladı.

#2
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

Enflasyon haftasında borsada yüzde 0,23 gibi sınırlı bir yükseliş yaşanırken, TL mevduat yüzde 0,68 getiri sundu. Dolar ise haftalık bazda yüzde 0,42 prim yaptı. Bu arada yıllık enflasyon yüzde 32,61’e yükselirken; yıllık TÜFE, politika faiz oranı ve dolar beklentileri de yeniden gündeme geldi.

#3
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, küresel gelişmelerin tahminleri zora soktuğu bir dönemden geçildiğine işaret edilerek “Ancak (enflasyonda mayısta) giyim kaynaklı sapmanın geçici oynaklık olduğu yönündeki görüşümüz, akaryakıt fiyatlarında zirveden düşüş ve giyim dışı temel mal grubunda beklentimizden düşük veriler sebebiyle, Haziran-Aralık dönemindeki birikimli fiyat artışı beklentimizi hafif aşağı çekiyoruz” denildi.

#4
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

2026 yıl sonu enflasyon tahmininin ) olduğu aktarılan analizde, “Güçlü yağışların desteklediği tarımsal üretim, gıda enflasyonu üzerindeki gübre fiyatı kaynaklı riskleri sınırlıyor. Baz senaryomuzda haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine açılacağını, ABD yönetiminin ara seçim hattına girerken petrol fiyatların düşürmek isteyeceğini varsayıyoruz. TCMB’nin de 11 Haziran’daki toplantısında faizde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyoruz” görüşüne yer verildi.

#5
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

TCMB’nin temmuz-ağustos aylarında fonlamayı kademeli olarak politika faizi seviyesine çekebileceği de belirtilen analizde; eylül, ekim ve aralık toplantılarında 100’er baz puanlık faiz indirimi beklentisine dikkat çekildi. Analizde, yıl sonu dolar tahmininin 51,30 TL seviyesinde olduğu fakat jeopolitik gerilimin daha uzun sürmesi halinde risklerin de artabileceği savunuldu.

#6
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından yapılan değerlendirmede de yaşanan şokların dış kaynaklı olması, zayıf seyreden dolarizasyon, ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller ve yakın dönemde atılan makro ihtiyati sıkılaşma adımları doğrultusunda, 11 Haziran’da TCMB’nin mevcut durumunu koruyacağı aktarıldı. Uygun şartların oluşması halinde ise yeniden 1 hafta vadeli fonlamaya, yani yüzde 40’tan yüzde 37’ye doğru geçiş yapılabileceği ifade edildi.

#7
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 5 lira değişecek

Mart ayında güncellenen makro çerçeveye atıfta bulunulan analizde; baz senaryoda brent petrol fiyatının yıllık ortalama 95 dolar, yıllık büyümenin yüzde 3 ve yıl sonu TÜFE’nin yüzde 30 olabileceği bildirilerek, 2026 sonunda dolar/TL kurunun da 50,7 TL’ye ulaşabileceği görüşü savunuldu. Kaynak: Türkiye Gazetesi

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