Tarih verdi: Dolar 8 lira değişecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tarih verdi: Dolar 8 lira değişecek

Ekonomist Muhammet Bayram, altın ve dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Bayram, 44 liradan işlem gören kurda 8 liralık bir değişimi işaret etti.

#1
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Doğu’da savaşın gölgesinde konuşulan ateşkes ihtimali piyasalarda dalgalanmayı artırırken, ekonomist Muhammet Bayram kritik değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin henüz sağlam bir zemine oturmadığını vurgulayan Bayram, bu kırılgan sürecin özellikle altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

#2
Bayram’a göre, ateşkes söylentilerinin ilk ortaya çıktığı günlerde altın fiyatları hızla yükseldi. Ancak yatırımcıların bu tür ani gelişmelere hemen tepki vermemesi gerektiğini belirten Bayram, “Gram altın 7 bin seviyesine yaklaşsa da şu anda 6.800 bandında dengelenmiş durumda” dedi.

#3
Altında mevcut seviyelerin hâlâ fırsat sunduğunu ifade eden Bayram, özellikle 7.000 TL altındaki her seviyenin değerlendirilebileceğini dile getirdi. Ateşkesin tam anlamıyla devreye girmesi halinde gram altında 7.500 TL seviyelerinin konuşulabileceğini belirten Bayram: "Ateşkes kırılgan. Yani eğer savaş ateşkesin doğası gereği eğer ipler tekrar gerilirse taraflar arasındaki sert açıklamalar olursa tekrar altın düşüşe geçebilir petrolün yükselmesiyle birlikte. İşte burada bu düşüşler alım fırsatı. Yani yatırımcı burada bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Tekrar bu seviyeleri altın gelmeyebilir.

#4
Hala değerlendirebilir. Yani 7.000'nin altındaki her bir bölge alım fırsatı şu anda. Çünkü ateşkesin tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte 7500'leri konuşmaya başlayacağız gram altında. Ama tabii öyle bir şey ki yani Trump iki dudağının arasında baktığınızda. İsrail'de bir katliam şebekesi. Ne yapacağı belli değil.

#5
Kırılgan bir ateşkes var. Altın fiyatları tamamen buna bağlı. O yüzden yatırımcı doğrudan ateşkesin olup olmayacağı yani ateşkesin yürürlüğe tam anlamıyla girip girmeyeceğini çok yakından takip etmeli. Eğer ateşkes olursa altın yükselir. Ateşkes olmazda savaş devam ederse altın düşer" ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin piyasalarda belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayram, son dönemde ekonomik vaatlerin karşılık bulmadığını savundu. Faiz, petrol ve gıda fiyatlarında beklenen düşüşlerin gerçekleşmediğini belirten uzman isim açıklamasını şöyle sürdürdü: "Trump'ın köşeye sıkıştığını söyleyebiliriz. Çok da zaman yok. Bu ateşkes sürecini Trump iyi değerlendirmek zorunda. O yüzden yatırımcı burada tamamen ateşkesi fiyatlamalı. Yani ateşkes olacaksa fiyatlar altın yükselecek, petrol geri düşecek. Ama ateşkes olmazsa petrol yükselecek, altın düşecek.

#6
Altındaki hareketin bir kısmının borsaya yöneldiğini belirten Bayram, özellikle yabancı yatırımcı girişinin arttığına dikkat çekti. Körfez sermayesinin güvenli liman arayışıyla Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Bayram, BIST’te 14.500–15.000 bandının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

#7
Doların yatırım aracı olarak cazibesini yitirdiğini belirten Bayram, yıl sonu için 50–52 TL bandını işaret etti. Euro için ise 60 TL seviyesine dikkat çeken Bayram, parite etkisiyle Euro’nun daha güçlü bir performans gösterebileceğini ifade etti.

Yorumlar

Adil

Altın ve dövizin yükselmesi hayırlı bir şeymiş gibi müjde veriyorlar sanki.
