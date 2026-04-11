Tarih verdi: Dolar 8 lira değişecek

Kırılgan bir ateşkes var. Altın fiyatları tamamen buna bağlı. O yüzden yatırımcı doğrudan ateşkesin olup olmayacağı yani ateşkesin yürürlüğe tam anlamıyla girip girmeyeceğini çok yakından takip etmeli. Eğer ateşkes olursa altın yükselir. Ateşkes olmazda savaş devam ederse altın düşer" ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin piyasalarda belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayram, son dönemde ekonomik vaatlerin karşılık bulmadığını savundu. Faiz, petrol ve gıda fiyatlarında beklenen düşüşlerin gerçekleşmediğini belirten uzman isim açıklamasını şöyle sürdürdü: "Trump'ın köşeye sıkıştığını söyleyebiliriz. Çok da zaman yok. Bu ateşkes sürecini Trump iyi değerlendirmek zorunda. O yüzden yatırımcı burada tamamen ateşkesi fiyatlamalı. Yani ateşkes olacaksa fiyatlar altın yükselecek, petrol geri düşecek. Ama ateşkes olmazsa petrol yükselecek, altın düşecek.