Analizde, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması ve yerli savunma sanayisindeki başarısı, Ukrayna için hayati bir "garanti" olarak görüldüğü aktarıldı. . Kiev merkezli Orta Doğu Araştırmaları Derneği Direktörü Igor Semyvolos, Türkiye'nin bölgedeki konumu hakkında şunları söyledi: "Türkiye, küresel bir çatışmaya yol açmadan bölgede güç gösterisi yapabilen tek NATO ülkesidir. Karadeniz bölgesinde ve Orta Doğu'da kilit bir güç olan Türkiye, komşularının meselelerine yoğun ilgi duymakta ve çok yetenekli bir silah sanayisine sahip bulunmaktadır."