Ajanslar 'son dakika' kodu ile duyuruyor: ABD Ordusu Hürmüz Boğazı'nda harekete geçti
Dünya Pakistan'da kurulan barış masasına kilitlenmişken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda yeni bir adıma imza attı.
SON DAKİKA HABERİ: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasındaki yüz yüze görüşmelerin başladığı gün X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir görev başlattıklarını bildirdi.
ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verdi.
Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.
