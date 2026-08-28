Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber
Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarını sahibinden izinsiz şekilde paylaşanları bir daha düşünmeye sevk edecek bir karara imza attı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir kişinin daha önce kendi sosyal medya hesabında yayımladığı darp görüntülerini rızası dışında kendi hesabında yeniden paylaşan bir sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Yüksek Mahkeme, görüntülerin sosyal medyada yayımlanmış olmasının “kişisel veri” niteliğini ortadan kaldırmadığına ve üçüncü kişilere izinsiz paylaşma hakkı vermediğine karar verdi.