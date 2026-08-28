Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Kararın kapsamı açısından önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Yargıtay’ın kararı, sosyal medyadaki her gönderiyi yeniden paylaşan kişinin otomatik olarak hapis cezası alacağı anlamına gelmiyor. Somut dosyada yeniden yayımlanan içerikler, belirli bir kişiyi gösteren ve kişisel veri niteliğinde kabul edilen darp görüntülerinden oluşuyor. Ayrıca paylaşımın ilgili kişinin rızası dışında gerçekleştirildiği kabul edildi. Dolayısıyla bir yeniden paylaşımın suç oluşturup oluşturmadığı; içeriğin niteliği, kişisel veri içerip içermediği, paylaşım sahibinin rızası ve somut olayın diğer koşullarına göre ayrıca değerlendiriliyor. Buna karşılık Yargıtay’ın kararı, “Kişi bunu zaten internette paylaşmıştı” savunmasının tek başına yeniden yayım için hukuki izin oluşturmadığını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.