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Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

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Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarını sahibinden izinsiz şekilde paylaşanları bir daha düşünmeye sevk edecek bir karara imza attı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir kişinin daha önce kendi sosyal medya hesabında yayımladığı darp görüntülerini rızası dışında kendi hesabında yeniden paylaşan bir sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Yüksek Mahkeme, görüntülerin sosyal medyada yayımlanmış olmasının “kişisel veri” niteliğini ortadan kaldırmadığına ve üçüncü kişilere izinsiz paylaşma hakkı vermediğine karar verdi.

#1
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Yargıtay’dan sosyal medyada başkalarına ait görüntü ve videoların tekrar paylaşılması ile alakalı dikkat çeken bir karar çıktı. 12. Ceza Dairesi, Bursa’da yaşanan olayla alakalı davada, daha önce sosyal medyada yayımlanmış kişisel görüntülerin sahibinin rızası olmadan başka bir hesapta yeniden paylaşılmasını hukuka aykırı buldu. Kararla beraber sanığa “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşti.

#2
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Karara konu olan olay Bursa’da yaşandı. Bir kişi, darbedildiği anlara ilişkin görüntüleri kendi sosyal medya hesabında yayımladı. Söz konusu paylaşımları gören başka bir kişi ise görüntüleri alarak kendi sosyal medya hesabından tekrar paylaştı. Görüntülerde yer alan kişinin şikâyetçi olması üzerine yeniden paylaşımı yapan kişi hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

#3
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Davaya ilk olarak Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi baktı. Mahkeme, sanığa isnat edilen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı değerlendirmesinde bulunarak beraat kararı verdi. Ancak görüntüleri paylaşılan kişinin karara karşı istinaf başvurusunda bulunmasıyla dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesine taşındı.

#4
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin beraat kararını hukuka aykırı buldu. İstinaf mahkemesi, görüntülerin yeniden paylaşılmasının suç oluşturduğu sonucuna vararak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ve suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek mahkûmiyet kararını temyiz etti. Bunun üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesinin önüne geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yüksek Mahkeme, yargılama sürecinde görüntülerin yeniden paylaşıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun da tespit edildiğine dikkat çekti. Daire, kararın dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu verilere dayandığı ve yargılama sürecinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vararak hükmü oy birliğiyle onadı.

#5
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Yargıtay kararındaki en dikkat çekici bölüm ise görüntülerin daha önce mağdur tarafından zaten kamuya açık biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili değerlendirme oldu. Daire, şikâyetçiye ait fotoğrafların daha önce kendi sosyal medya hesabında yayımlanmış olmasının, bunların kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmadığını belirtti. Yargıtay kararında özetle, kişinin içeriği daha önce kendisinin yayımlamış olmasının üçüncü kişilere bu görüntüleri rıza dışında yeniden yayımlama hakkı tanımadığı vurgulandı.

#6
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Davada sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilere ilişkin hükümleri uygulandı. TCK’nın 136’ncı maddesinde, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Fotoğraf ve video gibi, bir kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek görüntüler de somut olayın özelliklerine göre kişisel veri kapsamında değerlendirilebiliyor.

#7
Foto - Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber

Kararın kapsamı açısından önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Yargıtay’ın kararı, sosyal medyadaki her gönderiyi yeniden paylaşan kişinin otomatik olarak hapis cezası alacağı anlamına gelmiyor. Somut dosyada yeniden yayımlanan içerikler, belirli bir kişiyi gösteren ve kişisel veri niteliğinde kabul edilen darp görüntülerinden oluşuyor. Ayrıca paylaşımın ilgili kişinin rızası dışında gerçekleştirildiği kabul edildi. Dolayısıyla bir yeniden paylaşımın suç oluşturup oluşturmadığı; içeriğin niteliği, kişisel veri içerip içermediği, paylaşım sahibinin rızası ve somut olayın diğer koşullarına göre ayrıca değerlendiriliyor. Buna karşılık Yargıtay’ın kararı, “Kişi bunu zaten internette paylaşmıştı” savunmasının tek başına yeniden yayım için hukuki izin oluşturmadığını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

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