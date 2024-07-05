2024-07-05 12:04:54 Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da büyük umutlarla hazırlanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk çalışmalarına başlayan Aslan'ı transferde hareketli günler bekliyor. Birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katması beklenen sarı-kırmızılı ekip, açılışı Michy Batshuayi ile yapmıştı. Galatasaray'da sıra ise ayrılacak oyunculara geldi. Nicolo Zaniolo'nun ardından tam 3 futbolcunun daha bonservisi belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları…