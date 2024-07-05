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Spor
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Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

2024-07-05 12:04:54
Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da büyük umutlarla hazırlanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk çalışmalarına başlayan Aslan'ı transferde hareketli günler bekliyor. Birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katması beklenen sarı-kırmızılı ekip, açılışı Michy Batshuayi ile yapmıştı. Galatasaray'da sıra ise ayrılacak oyunculara geldi. Nicolo Zaniolo'nun ardından tam 3 futbolcunun daha bonservisi belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Ligde 25. şampiyonluğunu ilan ederek armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlerle sezona girecek.

#2
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

İlk olarak forvet rotasyonunu güçlendirmek adına Michy Batshuayi'yi transfer eden Aslan, orta saha ve savunmaya da takviye yapacak.

#3
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor.

#4
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, bu sırada satılacak oyuncularla da ilgileniyor.

#5
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralayan Galatasaray'da gözler Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyech'e çevrildi.

#6
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattığı 3 yıldız oyuncusuna da 10'ar milyon Euro değer biçti.

#7
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Zaha'ya İngiltere'den West Ham, Ziyech'e Suudi Arabistan ve ABD, Tete'ye de ülkesi Brezilya'dan ilgi var.

#8
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Tete'den 10 milyon Euro kazanmanın planlarını yapan Aslan, aynı rakamı talipleri bulunan Zaha ve Ziyech için de belirledi.

#9
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Cimbom, bonservis ödemediği ancak beklediği katkıyı alamadığı bu üç yıldızdan toplam 30 milyon Euro kazanmayı umuyor.

#10
Foto - Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek… Avrupa’ya doğru yola çıktı! Sebebi ise hayrete düşürdü:

Takımda kalmaları halinde yeni sezonda Fildişili Zaha'ya 4.350 milyon, Faslı Ziyech'e 2.850 milyon ve Brezilyalı Tete'ye 2.8 milyon Euro garanti ücret verilecek.

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