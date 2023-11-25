2023-11-25 11:50:29 Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak
Miras yoluyla elinde tapusu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hisseli tapuda yeni dönem başladı. Aile bireyleri arasında pay dağıtımı böyle olacak. İşte ayrıntılar... Son dönemde tapu işlemlerindeki önemli değişiklikler, miras kalan taşınmazların kardeşler arasında devri konusunda noter aracılığıyla yapılan işlemlerin gerekliliğini ortadan kaldırdı. Bu değişim, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve basit hale getirmeyi amaçlamaktadır.