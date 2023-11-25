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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

2023-11-25 11:50:29
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Miras yoluyla elinde tapusu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hisseli tapuda yeni dönem başladı. Aile bireyleri arasında pay dağıtımı böyle olacak. İşte ayrıntılar... Son dönemde tapu işlemlerindeki önemli değişiklikler, miras kalan taşınmazların kardeşler arasında devri konusunda noter aracılığıyla yapılan işlemlerin gerekliliğini ortadan kaldırdı. Bu değişim, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve basit hale getirmeyi amaçlamaktadır.

#1
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Önceden, hisseli tapuların devri için kardeşler arasında noter onaylı bir sözleşme gerekiyordu. Ancak son düzenleme ile artık kardeşler arasında miras kalan taşınmazların devri için noter şartı kaldırıldı. Yerine, kardeşlerin yazılı bir sözleşme yapması ve bu sözleşme imzalanırken tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması yeterli olacak.

#2
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekir. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilir.

#3
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmeli.

#4
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde aranmayacak. Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

#5
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Bu yeni uygulama, özellikle aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Miras payının devri için artık kardeşlerin noter masraflarından kaçınması mümkün olacak.

#6
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Hisseli tapuların satışı için tüm pay sahiplerinin ortak bir karar alması ve tapu işlemlerinde bir araya gelmesi gerekecek.

#7
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Ancak, aynı anne ve babaya sahip kardeşlerin miras kalan evin devri için yazılı bir sözleşme yapması yeterli olacak. Bu düzenleme, hisseli tapu devir işlemlerini noter şartı olmaksızın gerçekleştirme imkanı tanımakla birlikte, tapu işlemlerinde tüm hissedarların işlem sırasında hazır bulunmasını gerektirecek.

#8
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Hisseli tapuların satışı için pay sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekiyor. Ancak, aynı anne ve babaya sahip kardeşlerin miras kalan evin devri için yazılı bir sözleşme yapması yeterli olacak.

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