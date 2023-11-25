Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Hisseli tapuda pay dağıtımı artık böyle olacak

Önceden, hisseli tapuların devri için kardeşler arasında noter onaylı bir sözleşme gerekiyordu. Ancak son düzenleme ile artık kardeşler arasında miras kalan taşınmazların devri için noter şartı kaldırıldı. Yerine, kardeşlerin yazılı bir sözleşme yapması ve bu sözleşme imzalanırken tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması yeterli olacak.