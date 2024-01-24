Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kurduğu 3 boyutlu kent modelleri yönetim bilgi sistemi ile gayrimenkul alım satım sürecinde, gayrimenkulün alan boyutu, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölümleri web ile mobil uygulamalardan vatandaşa sunulabilecek. TKGM 3 Boyutlu bilgi sistemiyle Maks ve Takbis entegrasyonlarının önemini anlatan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Proje ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üstünden vatandaşlara sunulabilecek. Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.