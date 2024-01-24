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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

2024-01-24 13:37:23
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

Evalım satımlarında yeni dönem resmen başlıyor. Vatandaşların almak istediği gayrimenkullerle ilgili alım satım süreçlerinde 3 boyutlu döneme geçiş yapılıyor. Yeni uygulama 81 ilde yaygınlaştırılacak.

#1
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kurduğu 3 boyutlu kent modelleri yönetim bilgi sistemi ile gayrimenkul alım satım sürecinde, gayrimenkulün alan boyutu, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölümleri web ile mobil uygulamalardan vatandaşa sunulabilecek. TKGM 3 Boyutlu bilgi sistemiyle Maks ve Takbis entegrasyonlarının önemini anlatan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Proje ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üstünden vatandaşlara sunulabilecek. Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

3 boyutlu sistemle tapudan adrese, adresten tapuya kolay erişim sağlanacağını söyleyen Özelmacıklı, "Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) projesi, kadastro verilerinin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere gereksinim duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaştırılmasını hedefliyor. Merkez Adres Kayıt Sistemi (MAKS) entegrasyonu ise Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel özellikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistem altyapısıdır. MAKS sistemindeki tüm adres, kişi ve numaratör bilgilerinin de TAKBİS’teki mülkiyet bilgileri ile entegre hale gelmesiyle birlikte belediye, tapu ve kadastroya ait dijital verileri bizlere çok farklı imkanlar sağlayacak. Yetki belgeli emlak işletmeleri olarak bu sistemlere erişim imkanlarına bir an önce kavuşmayı arzu ediyoruz" dedi.

#3
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

Türkiye’de toplam 58,667 bin parsel bulunduğu bilgisini veren Özelmacıklı, "Bu parsellerin ölçümleri tamamlanarak oluşturulmuş 2 boyutlu kadastroları var. Lakin günümüzde teknolojinin geldiği noktada ve hızlı yapılaşma sürecinde mevcut durum gereksinimlerimizi karşılamıyor. Çalışma kapsamında mülkiyete esas mimari planlar, yapılarla bütünleştirilerek 3 boyutlu tapulara dönüşüyor.

#4
Foto - Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş gelişme duyuruldu

3 boyutlu model ile artık bina ve bağımsız bölümlerin geometrisi, yapı sınıflandırmaları, değerleme katmanları gibi birçok nesne katmanı görüntülenebiliyor. Ülkemizin kentsel alanlarındaki belirlenen standartlara göre yapılan ilk şehrimiz Amasya oldu. Kabul aşamasında olan şehirlerimiz ile sistemin kullanımı artacak" sözlerine yer verdi.

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