TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!
TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar’ın Anneler Günü'nü andığı yayın sırasında kullandığı ifadeler tepki toplayınca görevine son verildiği iddia edildi.
TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar’ın Anneler Günü'nü andığı yayın sırasında kullandığı ifadeler tepki toplayınca görevine son verildiği iddia edildi.
TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan haber bülteninin kapanışında yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Açıkkar’ın canlı yayındaki sözleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
“BEN DE BİR PATİLİ ANNEYİM” DEDİ Canlı yayında konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı. Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Açıkkar’ın açıklamaları sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar sunucuya destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözleri eleştirdi. Tartışmalar kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.
GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili TRT cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
IŞIL AÇIKKAR KİMDİR? Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren Açıkkar, eğitim hayatına da bu şehirde başlamıştır. İzmir’in sevilen televizyon kanallarından biri olan Ege TV ile henüz 15-16 yaşlarındayken medya dünyasına adım atmış ve kısa sürede sektörde dikkat çeken bir isim olmayı başarmıştır. Şu an 41 yaşında olan başarılı sunucu, medya sektöründe uzun yıllardır yer almakta ve hem haber spikerliği hem de gazetecilik alanında çalışmalar yürütmektedir. İzmirli olmanın verdiği sıcaklık ve samimiyetle izleyicileriyle güçlü bir bağ kurmayı başarmıştır./ kaynak: internethaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23