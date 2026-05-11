  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekliye araç müjdesi! Meclis’teki düzenlemede ÖTV’siz liste belli oldu Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte Hiç hesapta olmayan kötü bir sezon sonrası... Sergen Yalçın açıklama yaparak noktayı koydu! Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor Meteoroloji müjdeyi verdi! Artık kapıya dayandı! Eski başbakana şartlı tahliye! Elektronik kelepçe takacak Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ali Koç’tan flaş başkanlık kararı Trump tehdit etti, hiç hesapta olmayan ülkeler Türkiye'nin yanında saf almaya başladı Yürüyerek kıştan bahara geçtiler
Gündem
6
Yeniakit Publisher
TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar’ın Anneler Günü'nü andığı yayın sırasında kullandığı ifadeler tepki toplayınca görevine son verildiği iddia edildi.

1
#1
Foto - TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan haber bülteninin kapanışında yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Açıkkar’ın canlı yayındaki sözleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

#2
Foto - TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

“BEN DE BİR PATİLİ ANNEYİM” DEDİ Canlı yayında konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı. Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

#3
Foto - TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Açıkkar’ın açıklamaları sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar sunucuya destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözleri eleştirdi. Tartışmalar kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.

#4
Foto - TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili TRT cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

#5
Foto - TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR? Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren Açıkkar, eğitim hayatına da bu şehirde başlamıştır. İzmir’in sevilen televizyon kanallarından biri olan Ege TV ile henüz 15-16 yaşlarındayken medya dünyasına adım atmış ve kısa sürede sektörde dikkat çeken bir isim olmayı başarmıştır. Şu an 41 yaşında olan başarılı sunucu, medya sektöründe uzun yıllardır yer almakta ve hem haber spikerliği hem de gazetecilik alanında çalışmalar yürütmektedir. İzmirli olmanın verdiği sıcaklık ve samimiyetle izleyicileriyle güçlü bir bağ kurmayı başarmıştır./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şener

Bosch reklamının ardından, bu sözler bilinçsiz olamaz! Bir meydan okumadır gidiyor. O halde hodri meydan!

Mustafa

Milyonlar önünde böyle cahilce anaları patlıyor yerine koymak dil sürçmesi olamaz sen ptililerin annesi olabilirsin sülalende olabilir bizlerin analarına hakaret etmek hemde milletin sahibi olduğı TRT ekranlarında bu hakareti yapma hakkın yok git nereye kinini kuşa çalsa kus
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel'in Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa k..
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan
Gündem

Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan

Ankara, Gazze’de akan kanı durdurmak ve bölgedeki insani trajediye son vermek adına diplomasi ve istihbarat trafiğinin merkezi oldu. Dışişle..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23