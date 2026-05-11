TRT spikerinden şok Anneler Günü mesajı! Görevine son verildi!

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR? Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren Açıkkar, eğitim hayatına da bu şehirde başlamıştır. İzmir’in sevilen televizyon kanallarından biri olan Ege TV ile henüz 15-16 yaşlarındayken medya dünyasına adım atmış ve kısa sürede sektörde dikkat çeken bir isim olmayı başarmıştır. Şu an 41 yaşında olan başarılı sunucu, medya sektöründe uzun yıllardır yer almakta ve hem haber spikerliği hem de gazetecilik alanında çalışmalar yürütmektedir. İzmirli olmanın verdiği sıcaklık ve samimiyetle izleyicileriyle güçlü bir bağ kurmayı başarmıştır./ kaynak: internethaber