Tapu sahipleri dikkat: Kaçıran üç katı tutar ödeyecek!

Milyonlarca mülk sahibini ve ev sahibi olmayı planlayanları yakından ilgilendiren tapu harcı ve emlak vergisi düzenlemesi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamayanlar, yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek "üç katı tavan" uygulaması nedeniyle çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Peki yeni yılda vergi değerlerinin katlanması alıcı ve satıcının ödeyeceği harç tutarlarını nasıl etkileyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenleme, emlak vergisi ve tapu harçlarında önemli artışların yolunu açtı. Uygulamayla birlikte 2026 yılından itibaren bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirilirken, tapu işlemlerini erteleyenler için yüksek maliyetler gündeme geldi.

EMLAK VERGİSİNDE ÜST SINIR DÖNEMİ Düzenlemeye göre, 2026 yılında emlak vergisine esas alınacak bina ve arsa değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla üç katı olarak belirlenecek. Bu durum, özellikle konut satın almasına rağmen tapu devrini henüz gerçekleştirmeyen mülk sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

TAPU HARÇLARINDA CİDDİ ARTIŞ BEKLENTİSİ Uzmanlara göre, 31 Aralık 2025 sonrasında yapılacak tapu işlemlerinde harç tutarları da aynı oranda artacak. Tapu harcı hesaplamalarında emlak vergisine esas rayiç bedelin dikkate alınması nedeniyle, yeni yılda tapu masraflarının ciddi seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA DİKKAT ÇEKİYOR 2025 yılında emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026 yılında vergilendirmeye esas değerinin 9 milyon liraya kadar çıkabilmesi mümkün. Bu artış, tapu harcı tutarlarının da katlanmasına neden oluyor. Bu kapsamda, bugün yaklaşık 120 bin lira seviyesinde olan toplam tapu harcının yeni yılda 360 bin liraya kadar yükselmesi söz konusu olabilecek. Harç bedelinin alıcı ve satıcı arasında eşit paylaşılması halinde, tarafların ödeyeceği tutar da önemli ölçüde artmış olacak.

YIL SONU İÇİN KRİTİK UYARI Uzmanlar, tapusunu henüz almamış olan konut sahiplerini yıl sonu için uyarıyor. Daha yüksek tapu harcı ödememek adına, tapu işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Öte yandan, emlak vergisi değerlerinin 2027, 2028 ve 2029 yıllarında ise her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacağı ifade ediliyor.

