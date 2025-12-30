Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tapu sahipleri dikkat: Kaçıran üç katı tutar ödeyecek!
Milyonlarca mülk sahibini ve ev sahibi olmayı planlayanları yakından ilgilendiren tapu harcı ve emlak vergisi düzenlemesi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamayanlar, yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek "üç katı tavan" uygulaması nedeniyle çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Peki yeni yılda vergi değerlerinin katlanması alıcı ve satıcının ödeyeceği harç tutarlarını nasıl etkileyecek?