Tapu sahipleri dikkat: Kaçıran üç katı tutar ödeyecek!

ÖRNEK HESAPLAMA DİKKAT ÇEKİYOR 2025 yılında emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026 yılında vergilendirmeye esas değerinin 9 milyon liraya kadar çıkabilmesi mümkün. Bu artış, tapu harcı tutarlarının da katlanmasına neden oluyor. Bu kapsamda, bugün yaklaşık 120 bin lira seviyesinde olan toplam tapu harcının yeni yılda 360 bin liraya kadar yükselmesi söz konusu olabilecek. Harç bedelinin alıcı ve satıcı arasında eşit paylaşılması halinde, tarafların ödeyeceği tutar da önemli ölçüde artmış olacak.