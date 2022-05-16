Tansiyonu hızlı bir şekilde düşürme yöntemi

Bitkiler tansiyonunuzu düşürmede stresi azaltarak ve kalbi güçlendirerek bir destek sağlayabilirler. Antihipertansif, iltihap önleyici ve kan sulandırıcı özelliklere sahip siyah sarımsak, kalp rahatlığını artıran alıç ve antihipertansif etkiye sahip zeytin yaprağı ve kızılcık kullanabilirsiniz. Her gün tabağınıza meyve ve sebzeleri, tam tahılları ve kuru meyveleri ekleyin. Bu besinler, tuzun vücuttaki etkilerine karşı çalışırlar ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan bir mineral olan potasyum kaynaklarıdır. Ayrıca, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan maddeler olan lif bakımından da zengindirler. Ayrıca balıklarınıza, yemeklerinize ve çiğ sebzelerinize biraz zeytinyağı eklemek ve kahvaltılarınıza ve ara öğünlerinize kuru yemiş (ceviz, badem, fındık) eklemek için tereddüt etmeyin. Bunlar kan basıncını düşürmede fayda sağlarlar. Şarküteri ürünleri, bisküvi ve kekler, kavrulmuş ve tuzlu fıstık ve bademlerin yanı sıra endüstriyel yemekler ve konserveler genellikle yüksek tuz içeriğine sahip oldukları için önerilmez.