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Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

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IHA Giriş Tarihi:

Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinde patlama yaşandığını duyurdu. Yayında, tankerin boğaza girerken takip sistemini kapattığı iddia edildi.

#1
Foto - Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

Deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı’nda, bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

#2
Foto - Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

Olayı duyuran IRIB, tankerin “ihlalde bulunduğunu” öne sürdü.

#3
Foto - Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

İran devlet televizyonunun haberinde, söz konusu geminin boğaza giriş sırasında takip sistemini devre dışı bıraktığı aktarıldı.

#4
Foto - Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

Tankerin ihlalde bulunduğu yönündeki iddianın ayrıntılarına ise yer verilmedi.

#5
Foto - Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama

Haberde patlamanın nedeni, geminin kimliği ve olayın yol açtığı hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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