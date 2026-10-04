Tansiyon dinmiyor! Petrol tankerinde patlama
İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinde patlama yaşandığını duyurdu. Yayında, tankerin boğaza girerken takip sistemini kapattığı iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran devlet televizyonu IRIB, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinde patlama yaşandığını duyurdu. Yayında, tankerin boğaza girerken takip sistemini kapattığı iddia edildi.
Deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı’nda, bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Olayı duyuran IRIB, tankerin “ihlalde bulunduğunu” öne sürdü.
İran devlet televizyonunun haberinde, söz konusu geminin boğaza giriş sırasında takip sistemini devre dışı bıraktığı aktarıldı.
Tankerin ihlalde bulunduğu yönündeki iddianın ayrıntılarına ise yer verilmedi.
Haberde patlamanın nedeni, geminin kimliği ve olayın yol açtığı hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23