Tanju Çolak’tan Şampiyonluk Tahmini

Çolak, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Tanju Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada Faruk Yiğit ile 15-20 yıldır görüşmediklerini fakat bir telefonla açılışa katıldığını dile getirdi. Milli takımdayken Faruk Yiğit’e ağabeylik yaptığını dile getiren Çolak, “Bu güzel tesis için kendisini kutlamak ve sahip çıkmak lazım. Parayı futboldan kazandı, futbola da yatırım yapıyor. Ben de öyle yaptım. Benim de kendime ait iki tane halı saham var. Tüm Yalova’yı buraya çağırıyorum. Burası çok özel bir yer” diye konuştu.