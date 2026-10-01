Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

2. YERLİ ARABA GELİYOR: HABAŞ’ın yeni otomobil markası kapsamında ilk aşamada iki ayrı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bunlardan biri sedan, diğeri ise crossover gövde tipine sahip olacak. Modeller için benzinli motorun yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor. Binek modellerinin Gebze’deki eski Honda fabrikasında üretilmesi ve tesisin yıllık üretim kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor. Projenin ilerleyen dönemde yalnızca sedan ve crossover modelleriyle sınırlı kalmayabileceği de ifade ediliyor. Gelecek aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına dahil edilmesi gündeme gelebilir.