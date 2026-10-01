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Otomotiv
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Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

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Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

Türkiye’de yerli otomobil çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Togg’un başlattığı akımın ardından gözler, tamamen yerli sermayeyle yeni bir otomobil projesi geliştiren HABAŞ’a çevrildi. Çalışmaları devam eden modelin yıl sonunda kamuoyuyla buluşturulması bekleniyor. Yerli otomobil tutkunları, yeni modelin tasarımını, teknik özelliklerini ve satış tarihini merakla araştırıyor. Peki HABAŞ’ın yeni yerli otomobili ne zaman tanıtılacak, hangi özelliklere sahip olacak ve Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

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Foto - Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

Türkiye'nin otomotiv sektöründe yerli üretim hedefi doğrultusunda yeni bir proje daha gündeme geldi. Togg ile birlikte yerli otomobil konusunda önemli bir süreç yaşanırken, şimdi HABAŞ tarafından geliştirilen yeni otomobil projesi dikkatleri üzerine çekti. Yüzde 100 yerli sermaye hedefiyle hazırlanan projede çalışmalar devam ederken, yeni modelin yıl sonunda kamuoyuna tanıtılması planlanıyor. Otomobilin ortaya çıkışıyla birlikte Türkiye'deki yerli otomobil seçenekleri ve yeni modelin sektörde nasıl konumlanacağı da merak edilmeye başlandı. Şirketin geliştirdiği otomobilin tasarımı ve teknik detaylarına ilişkin ayrıntıların tanıtım süreciyle birlikte daha net şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. HABAŞ’ın, Honda’nın Gebze’deki eski üretim tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görevalıyor.

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Foto - Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

2. YERLİ ARABA GELİYOR: HABAŞ’ın yeni otomobil markası kapsamında ilk aşamada iki ayrı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bunlardan biri sedan, diğeri ise crossover gövde tipine sahip olacak. Modeller için benzinli motorun yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor. Binek modellerinin Gebze’deki eski Honda fabrikasında üretilmesi ve tesisin yıllık üretim kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor. Projenin ilerleyen dönemde yalnızca sedan ve crossover modelleriyle sınırlı kalmayabileceği de ifade ediliyor. Gelecek aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına dahil edilmesi gündeme gelebilir.

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Foto - Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

TASARIM EFSANEYE EMANET: HABAŞ projesinin en çok merak edilen taraflarından biri ise otomobillerin tasarımı. Projenin tasarım çalışmalarını, BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Frank Stephenson yürütüyor. Tasarımcının resmi internet sitesinde de marka ismi açıkça belirtilmeden, yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalışıldığı bilgisi yer alıyor.

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Foto - Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha

GEBZE’DE ÜRETİLECEK: HABAŞ’ın binek otomobil projesindeki üretim ayağının merkezinde ise Honda’nın Gebze’de daha önce kullandığı fabrika bulunuyor. Tesisin yeniden otomotiv üretimine hazırlanmasıyla birlikte şirketin Türkiye’de yerli sermayeyle yeni bir binek otomobil markası oluşturma hedefinde önemli bir adım atması bekleniyor.

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