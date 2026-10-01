Hem benzinli hem de hibrit olarak geliyor: TOGG’tan sonra bir yerli otomobil daha
Türkiye’de yerli otomobil çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Togg’un başlattığı akımın ardından gözler, tamamen yerli sermayeyle yeni bir otomobil projesi geliştiren HABAŞ’a çevrildi. Çalışmaları devam eden modelin yıl sonunda kamuoyuyla buluşturulması bekleniyor. Yerli otomobil tutkunları, yeni modelin tasarımını, teknik özelliklerini ve satış tarihini merakla araştırıyor. Peki HABAŞ’ın yeni yerli otomobili ne zaman tanıtılacak, hangi özelliklere sahip olacak ve Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?