Balıkçı esnafı Emin Avcı ise palamudun boğazdan geri dönüş yaptığını ve avlanmanın halen sürdüğünü belirterek, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" diye konuştu.