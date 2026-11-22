Başkan Aziz Yıldırım'ın elinde Galatasaray derbisinden önce tüm yöneticilerden aldığı istifa mektupları vardı... Daha önce böyle bir şey olsa Yıldırım, "işlerini beğenmediği" yöneticileri gönderirdi. Ancak şu anda başka bir Aziz Yıldırım var. Herhangi bir istifa ya da görevden el çektirme olması da beklenmiyor.