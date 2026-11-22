OHAL toplantısı yapılmayacak mı? Aziz Yıldırım tek tabanca! Stattan sinirli bir şekilde ayrıldı...
Fenerbahçe'de bir türlü istenilen istikrar tablosu yakalanamıyor...
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Fenerbahçe'de bir türlü istenilen istikrar tablosu yakalanamıyor...
Fenerbahçe, Kocaeli ile 2-2 berabere kaldı, Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Sezonu kasım ayında kapattı. Eski Aziz Yıldırım olsa ortalığı yıkardı ancak yeni Aziz Yıldırım tek başına stattan ayrıldı.
Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. Pek çoklarına göre 2026-27 sezonunu kasım ayında kapattı. Daha önce böyle zamanlarda Fenerbahçe yönetimi acil olarak toplanır, olağanüstü hâl (OHAL) toplantısı yapar; Başkan Aziz Yıldırım da açıklamalar yapardı. En azından futbolcuların ya da camianın ilgisini dağıtır, ciddi anlamda ortalığı karıştırırdı.
Ancak dün akşam Başkan Aziz Yıldırım, İzmit'te stadı tek başına terk ederken etrafında tek bir yöneticinin bile olmaması dikkat çekti. Ayrıca muhabirlerin, "başkanım bir açıklama" dediği anlarda Aziz Yıldırım'ın mikrofonu "bir dakika" diyerek itmesi de dikkat çekti.
Gelen bilgilere göre şu anda Fenerbahçe'de herhangi bir OHAL toplantısı yok; yönetim kurulunun yarın toplanacağına dair bir bilgi de yok. Fotospor'a göre; Kocaeli'de 2 puan bırakılmasıyla ilgili de bir açıklama yapılması beklenmiyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın elinde Galatasaray derbisinden önce tüm yöneticilerden aldığı istifa mektupları vardı... Daha önce böyle bir şey olsa Yıldırım, "işlerini beğenmediği" yöneticileri gönderirdi. Ancak şu anda başka bir Aziz Yıldırım var. Herhangi bir istifa ya da görevden el çektirme olması da beklenmiyor.
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