Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Biz madımakları tokat merkez başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz. Bu yıl yağışlar çok olduğu için hasadımız verimli geçiyor, ancak yağmurdan dolayı randımanlı şekilde ilerleyemiyoruz. Madımak yağmuru seven bir bitkidir. Bu yıl ki hasadı 60 ton olarak bekliyoruz. Köyümüzün yüzde 50'ye yakını madımaktan geçim sağladığı için her evin bahçesinde küçük de olsa madımak tarlası bulunuyor.