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Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

2023-06-14 17:12:40
Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Tokat'ın madımak yetiştiriciliği ile ünlü Beşören köyünde bu yıl yapılan hasat çiftçinin yüzünü güldürecek.

#1
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Tokat merkeze bağlı Beşören köyünde çiftçiler geçimini madımak bitkisinden sağlıyor. 100 dönümün üzerinde tarla madımak ekilerek, Beşören köylülerine geçim kaynağı oluyor. 130 hanenin bulunduğu köyde her evin bahçesinde madımak yetiştiriciliği yapılıyor.

#2
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Madımak yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan köylüler, madımaktan kazandıkları paradan memnun olduklarını belirtiyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde kendisine alıcı bulan madımak, yağış çok olmasından dolayı verim açısından bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. İllere ve birçok çevre köye satışı yapılan madımak kurutularak kavanoz içerisinde muhafaza ediliyor. Yağışların çok olmasından dolayı bu yıl ki hasadın 60 ton olması bekleniyorken Madımak tarlada kilosu 30-35 lira arasından alıcı buluyor.

#3
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Madımak, Sivas, Amasya ve Tokat yörelerinde yetişen bir bitkidir. Madımak bitkisinin antioksidan özelliği bulunuyorken kan şekerini düzenleme ve idrar söktürücü özelliğiyle sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Sivas, Tokat ve Amasya bölgesinde yetişen madımak, sofralara yemek, çorba, börek ve çay olarak sunulabilir.

#4
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Bu sezon madımak hasadının 60 ton olacağını belirten köy muhtarı Süleyman Sansar, "Madımak, bu yöre için çok önemlidir. Benim köyüm içinse daha çok önemlidir. Köyümün yüzde 50' si madımaktan geçim sağlıyor. Köyümüzde günde 3 tona yakın madımak çıktığı oluyor.

#5
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Biz madımakları tokat merkez başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz. Bu yıl yağışlar çok olduğu için hasadımız verimli geçiyor, ancak yağmurdan dolayı randımanlı şekilde ilerleyemiyoruz. Madımak yağmuru seven bir bitkidir. Bu yıl ki hasadı 60 ton olarak bekliyoruz. Köyümüzün yüzde 50'ye yakını madımaktan geçim sağladığı için her evin bahçesinde küçük de olsa madımak tarlası bulunuyor.

#6
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

. Bu yıl fiyatlarımız iyi kilo başı 35 liranın altına düşmedik. Ancak madımağın zahmeti fazla toplanmadan önce otu alınıyor. Şu anki madımakların gübresi de bulunmuyor, tamamıyla doğal üretim. Bunlardan dolayı da giderlerimiz oluyor.

#7
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

Buradan çıkan madımakların paketleme işlemi de doğal köyde olduğu gibi oluyor, kavanozlara koyulup müşteriye sunuluyor" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

#9
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

#10
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

#11
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

#12
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

#13
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

#14
Foto - Tam bir şifa deposu! Beklenti 60 ton

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