Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Toplantıya, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, önceki dönem milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, önceki dönem Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile üç kademe teşkilat mensupları yer aldı. AK Parti Bursa teşkilatının saha çalışmalarına dikkat çeken Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "AK Parti her zaman sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ben teşkilatımla gurur duyuyorum’ diyor. Biz de bu sözü sahadaki çalışmalarımızla her gün yeniden ispat ediyoruz. Bursa teşkilatlarımız, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürümeye devam ediyor. Milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Teşkilatlarımızın enerjisi, halkımızın güveniyle birleştiğinde aşamayacağımız engel yoktur. AK Parti Bursa teşkilatlarının hem yeni üyelerle güç kazandığını hem de sahadaki çalışmalarıyla halkın gönlünde yer edindiğini belirten Gürkan, "Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bursa’mızda her gönüle dokunmaya devam edeceğiz" dedi.