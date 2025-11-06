  • İSTANBUL
Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Gemlik ve Orhangazi’de danışma meclis toplantılarında, 800 yeni üye AK Parti'ye katıldı.

#1
Foto - Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Gemlik’teki danışma meclis toplantısına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ve çok sayıda partili katıldı. Gemlik İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Yüzyılın Konut Projesi olan 500 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Gemlik’e 3 bin konutun kazandırılacağını müjdeledi. Yeni rezerv alanlarına ilişkin onay sürecinin sürdüğünü belirten Gürkan, "Onayların gelmesiyle birlikte konut sayısını artırmak için gerekli adımları hızla atacağız" dedi.

#2
Foto - Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Her zaman sahada vatandaşla iç içe olduklarını vurgulayan Gürkan, "Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı. Gemlik’in eğitim, sağlık, yurt ve sosyal alanlardaki yatırımlarda öncelikli ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Gürkan, "Gemlik her zaman bizim gözümüzde pozitif ayrımcılığı olan bir yerdir. TOGG, Gemlik’in Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısıdır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Toplantıda, farklı siyasi partilerden ve çeşitli derneklerden 800 yeni üye AK Parti’ye katıldı. Bu isimler arasında, Gelecek Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık da yer aldı. Palabıyık’ın ve bazı yeni üyelerin rozetini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan taktı. AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar ise, "Partimize ilgi her geçen gün artıyor. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlü bir teşkilat olduk. Hedefimiz Gemlik’te AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır" dedi. Programda en fazla üye kazandıran teşkilat mensuplarına plaket takdim edilirken, Gürkan’a isminin yazılı olduğu Gemlikspor forması hediye edildi. Gemlik programının ardından İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi İlçe Teşkilatı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

#4
Foto - Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Toplantıya, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, önceki dönem milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, önceki dönem Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile üç kademe teşkilat mensupları yer aldı. AK Parti Bursa teşkilatının saha çalışmalarına dikkat çeken Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "AK Parti her zaman sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ben teşkilatımla gurur duyuyorum’ diyor. Biz de bu sözü sahadaki çalışmalarımızla her gün yeniden ispat ediyoruz. Bursa teşkilatlarımız, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürümeye devam ediyor. Milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Teşkilatlarımızın enerjisi, halkımızın güveniyle birleştiğinde aşamayacağımız engel yoktur. AK Parti Bursa teşkilatlarının hem yeni üyelerle güç kazandığını hem de sahadaki çalışmalarıyla halkın gönlünde yer edindiğini belirten Gürkan, "Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bursa’mızda her gönüle dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

#5
Foto - Tam 800 kişi… Hepsi AK Parti’ye katıldı!

Orhangazi İlçesinde çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ise, "Teşkilatımızın her bir ferdi, ülkemizin güçlü yarınları için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'ın başkanlığında Bursa teşkilatları olarak saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Bursa'mıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcıların ilettikleri soru, öneri ve talepler, İl Başkanı Davut Gürkan ve parti yöneticileri tarafından tek tek yanıtlandı.

