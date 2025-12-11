Çin ticaret bakanlığı: Hollanda'ya temsilcilerini en kısa sürede Çin'e göndermesini İstedik! Çin önüne geçilemeyecek güç oldu

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda Ekonomi Bakanlığı'na Nexperia ile ilgili sorunların çözümü için açıklamalarda bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ülkedeki Hollanda Büyükelçiliği aracılığıyla Hollanda Ekonomi Bakanlığı'ndan, Çin ile istişareler sonucu varılan mutabakatı uygulamaya koymasını ve Hollanda'daki yarı iletken üreticisi Nexperia'nın mümkün olan en kısa sürede Çin'e temsilci göndermesini sağlamasını istediklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çinli Wingtech şirketinin, şirket içi anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak üzere yurtdışı iştiraki Nexperia ile müzakereler yürütmesini aktif olarak teşvik ettiklerini belirtti. Wingtech'in kısa süre önce Nexperia'nın bağımsız yöneticileri ve hisse yetkilisini, kurumsal kontrol ile tedarik zincirinin istikrarı ve sorunsuz işleyişinin yeniden sağlanması konusunu görüşmek üzere mektup göndererek Çin'e davet ettiğini belirten He, bunun Wingtech'in sorunu çözme konusundaki samimiyetini gösterdiğini vurguladı.

Nexperia ile ilgili soruna Hollanda hükümetinin kurumsal faaliyetlere uygunsuz şekilde idari müdahalede bulunmasının neden olduğunu söyleyen He, kurumsal iç müzakereler için elverişli koşullar yaratmak üzere yapıcı ve somut önlemler alma sorumluluğunun Hollanda Ekonomi Bakanlığı'na ait olduğunu ifade etti. Çin tarafının, sivil kullanıma yönelik, uygun görülen ihracata muafiyet tanıyarak somut önlemler almış olduğunu ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin güvenlik ve istikrarını koruma konusunda sorumlu bir tutum sergilediğini belirten He, Hollanda tarafına Nexperia ile ilgili sorunun çözüme kavuşturulmasını teşvik etmek üzere somut adımlar atması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Çin'in ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon doları aştı. Ülkenin ticaret fazlası, yılın Ocak-Kasım döneminde 1,1 trilyon dolara yükseldi. ABD'nin yüksek gümrük vergilerine rağmen, Çin'in ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aştı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin ihracatı kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 artarak 330,3 milyar dolar oldu. Çin'in kasım ayı dış ticaret fazlası da 111,6 milyar dolar hesaplandı. Ekimde ülkenin ticaret fazlası 90 milyar dolardı. Kasımda ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 218,6 milyar dolara çıktı. İthalat, ekimde ise yüzde 1 artış kaydetmişti. Böylece, Çin’in mal ihracatı, yılın ocak-kasım döneminde ilk kez ithalatını 1 trilyon dolar aşarak 1,1 trilyon dolara yükseldi. Öte yandan,Çin önüne geçilemeyecek güç oldu! İşte nedeni Çin'in ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 arttıktan sonra mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar sayesinde yüzde 12,4 yükselmişti. ABD'ye ihracatın, 30 Ekim'de Güney Kore'de ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bazı gümrük vergilerini ve önlemleri azaltma konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen kasımda da düşüş ivmesini sürdürmesi dikkati çekti. AB'YE İHRACAT ARTTI Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’in Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı ise geçen ay yüzde 14,8 artarak 47 milyar avronun üzerine çıktı. Uzmanlar, AB’ye Çin'den gelen ihracatın fazlalığına dikkati çekerek, Çinli üreticilerin yüksek gümrük vergileri nedeniyle ABD pazarına yönelik malları Avrupa'ya yönlendirdiklerini belirtti. ABD gümrük vergilerinin yükünü dengeleyen ticaret yönelimlerinin rolünün arttığını da vurgulayan uzmanlar, Çin'in ihracatının dirençli kalmasını ve ülkenin gelecek yıl da küresel pazar payını artırmaya devam etmesini bekliyor. Uzmanlara göre, Çin elektronik ürünlere yönelik güçlü küresel talepten yararlanıyor. Temel çipler ve diğer elektronik ürünlerde yaşanan tedarik darboğazının fiyatların keskin bir şekilde artmasına neden olduğu belirtiliyor.

ING'nin Çin baş ekonomisti Lynn Song, Çin'in ticaret fazlasının gümrük vergilerine rağmen ihracatın toparlanmasıyla yılın sadece 11 ayında 1 trilyon dolar sınırını aştığını belirterek, “Ürün bazında, tanıdık kategoriler en güçlü büyümeyi sürdürdü. Gemiler (yüzde 26,8), yarı iletkenler (yüzde 24,7) ve otomobiller (yüzde 16,7) bu yıl başlıca ihracat kalemlerinin performansını aştı. Genel olarak, yüksek teknoloji ihracatı (yüzde 6,6) da daha iyi performans gösterdi. Bu da Çin'in yüksek teknoloji alanlarında artan rekabet gücünün önemli bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu. Song, Çin’in AB’ye ihracatının kasımda arttığını hatırlatarak, Çin'in zayıf ithalatının AB gibi ticaret ortakları arasında endişe oluşturduğunu kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki aylarda bu dengesizliklerin giderilmemesi halinde AB'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini artırabileceği uyarısında bulunduğunu da hatırlatan Song, “AB gerçekten gümrük vergileri uygulayacak olursa, bu Çin'in dış talep görünümü için önemli bir risk oluşturacaktır.” ifadesini kullandı.

