Çin ticaret bakanlığı: Hollanda'ya temsilcilerini en kısa sürede Çin'e göndermesini İstedik! Çin önüne geçilemeyecek güç oldu

Çin'in ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon doları aştı. Ülkenin ticaret fazlası, yılın Ocak-Kasım döneminde 1,1 trilyon dolara yükseldi. ABD'nin yüksek gümrük vergilerine rağmen, Çin'in ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aştı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin ihracatı kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 artarak 330,3 milyar dolar oldu. Çin'in kasım ayı dış ticaret fazlası da 111,6 milyar dolar hesaplandı. Ekimde ülkenin ticaret fazlası 90 milyar dolardı. Kasımda ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 218,6 milyar dolara çıktı. İthalat, ekimde ise yüzde 1 artış kaydetmişti. Böylece, Çin’in mal ihracatı, yılın ocak-kasım döneminde ilk kez ithalatını 1 trilyon dolar aşarak 1,1 trilyon dolara yükseldi. Öte yandan,Çin önüne geçilemeyecek güç oldu! İşte nedeni Çin'in ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 arttıktan sonra mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar sayesinde yüzde 12,4 yükselmişti. ABD'ye ihracatın, 30 Ekim'de Güney Kore'de ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bazı gümrük vergilerini ve önlemleri azaltma konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen kasımda da düşüş ivmesini sürdürmesi dikkati çekti. AB'YE İHRACAT ARTTI Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’in Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı ise geçen ay yüzde 14,8 artarak 47 milyar avronun üzerine çıktı. Uzmanlar, AB’ye Çin'den gelen ihracatın fazlalığına dikkati çekerek, Çinli üreticilerin yüksek gümrük vergileri nedeniyle ABD pazarına yönelik malları Avrupa'ya yönlendirdiklerini belirtti. ABD gümrük vergilerinin yükünü dengeleyen ticaret yönelimlerinin rolünün arttığını da vurgulayan uzmanlar, Çin'in ihracatının dirençli kalmasını ve ülkenin gelecek yıl da küresel pazar payını artırmaya devam etmesini bekliyor. Uzmanlara göre, Çin elektronik ürünlere yönelik güçlü küresel talepten yararlanıyor. Temel çipler ve diğer elektronik ürünlerde yaşanan tedarik darboğazının fiyatların keskin bir şekilde artmasına neden olduğu belirtiliyor.