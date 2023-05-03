Tam 6 sene sonra gördü! Evini kiraya verdiğine bin pişman oldu

1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Hikmet Efe, "45 yıl ben bu evde oturdum. Başka bir eve taşındım ve evi kiraya vermek istedim. Başkaları da bu evden faydalansın dedim ama keşke vermeseydim. 2017 yılında evi bu şahsa kiraya verdim. İlk 1-2 ay kirayı ödedi, ondan sonra ödememeye başladı. Belli bir zaman sonra mahkemeye verdim çıkartmak için ama evin içinin böyle olduğunu bilmiyordum.