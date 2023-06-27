Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Siirtli bir girişimci tarafından 230 dönüm alan üzerinde Türkiye’nin en büyük toplu üretimi alanı oluşturuldu. Oluşturulan üretim alanından elde edilen böğürtlen, iç pazar dışında Ortadoğu, Uzakdoğu, Dubai, Kuveyt, Katar, Sudi Arabistan, Uzakdoğu’da Malezya, Hong Kong, Singapur, Maldivler gibi ülkelere ihraç edilmeye başlandı. 230 dönüm alan üzerinde 12 çeşit böğürtlen üretimi yapıldığını dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, böğürtlenlerin çoğunun farklı ülkelere ihraç edildiği ve bu tür katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Demirhan, “Siirt’te şu anda Türkiye’nin en büyük böğürtlen bahçesindeyiz. Yaklaşık olarak 230 dönümlük bir alanda böğürtlen yetiştiriliyor. Yaptığımız böğürtlen üretiminin büyük bir çoğunluğu uzak doğuya ihraç edilmektedir