  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
7
Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

2023-06-27 15:01:22
Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Siirt’in Kurtalan ilçesi Yunuslar köyünde yıllardır üretimi yapılan böğürtlende istenen sonuçlar alındı. 230 dönümlük arsa üzerinde üretilen böğürtlen, iç pazarın dışında 34 ülkeye ihraç ediliyor.

#1
Foto - Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Siirtli bir girişimci tarafından 230 dönüm alan üzerinde Türkiye’nin en büyük toplu üretimi alanı oluşturuldu. Oluşturulan üretim alanından elde edilen böğürtlen, iç pazar dışında Ortadoğu, Uzakdoğu, Dubai, Kuveyt, Katar, Sudi Arabistan, Uzakdoğu’da Malezya, Hong Kong, Singapur, Maldivler gibi ülkelere ihraç edilmeye başlandı. 230 dönüm alan üzerinde 12 çeşit böğürtlen üretimi yapıldığını dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, böğürtlenlerin çoğunun farklı ülkelere ihraç edildiği ve bu tür katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Demirhan, “Siirt’te şu anda Türkiye’nin en büyük böğürtlen bahçesindeyiz. Yaklaşık olarak 230 dönümlük bir alanda böğürtlen yetiştiriliyor. Yaptığımız böğürtlen üretiminin büyük bir çoğunluğu uzak doğuya ihraç edilmektedir

#2
Foto - Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Geri kalanlarda zincir marketlerde değerlenmektedir. Böğürtlen gibi bu tür ürünler bir malından yüksek verim veren ve yüksek getirisi olan ürünlerdir. Bu çeşitlerin artırılması hem istihdamı hem de ilimizin ekonomisine katkı sunan büyük önem taşımaktadır. Burada 230 dönüm alanda 12 çeşit böğürtlen üretimi yapılmaktadır ve üretimin tüm sezona yayılması hedeflenmektedir. Bu tür katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

#3
Foto - Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Ürettikleri böğürtlenleri birçok ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Mehmet Salih Ceylan adlı üretici, hedeflerinin böğürtlenleri dünyaya ihraç etmek olduğunu söyledi. Ceylan, “Bu alanda pek çok meyve denemesi yapılıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz böğürtlen tarlası önemli bir unsur burada. Biz şu anda Türkiye’de tek parça en büyük böğürtlen bahçesini inşa ettik. 230 dönümde böğürtlen üretimi yapıyoruz. Buradan üretilen böğürtlenin tazesini Ortadoğu, Uzakdoğu, Dubai, Kuveyt, Katar, Arabistan, Uzakdoğu’da Malezya, Hong Kong, Singapur, Maldivler gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bunun haricinde meyve suyu konsantresi üretiyoruz. Ürettiğimiz meyve suyu ürünlerini de Avrupa başta olmak üzere Ortadoğu ve Uzakdoğu'da 34 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ürünlerin şu anda 14 çeşidinin denemesi devam ediyor.

#4
Foto - Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Bölgeye adaptasyonu ile ilgili çalışmalarımız sona erdiğinde umuyoruz ki bu bölge için yeni alternatif bir ürün olarak sözleşmeli üreticilik yaptırabileceğimiz insanlara yeni bir gelir kapısı açmış oluruz. Bizim şu an itibariyle böğürtlen tarımı ile ilgili hedefimiz katma değeri yüksek bir ürün ve 5 ile 10 dönüm arasındaki bir büyüklükte bir ailenin bir yıllık geçimini sağlayabilecek bir üretim modeli gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

.

#6
Foto - Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

.

Motorin, benzin ve LPG'den sonra akaryakıta çok büyük bir zam daha
Ekonomi

Motorin, benzin ve LPG'den sonra akaryakıta çok büyük bir zam daha

Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG fiyatlarına zam yapılmıştı. Dolar kurundaki artışın ardından siyah akaryakıta da büyük zam ge..
Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı
Medya

Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Dördüncü sezonu merakla beklenen TRT 1'in fenomen dizisi Teşkikat'ta 'Halit Başkan' karakterini oynayan Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığını..
Ulan bu ‘değişikler’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklesin, o bile kazanamaz
Medya

Ulan bu ‘değişikler’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklesin, o bile kazanamaz

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, katıldığı televizyon programında, bebek katili Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı skandal açıklamaları nede..
Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!
Siyaset

Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de Gündem Özel programında İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Altılı Masa ile il..
Daha önce hiçbir yerde duymadınız! İşte İP’e 15 vekil transferinin perde arkası
Siyaset

Daha önce hiçbir yerde duymadınız! İşte İP’e 15 vekil transferinin perde arkası

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Eski Üyesi Avukat Yaşar Baş, CHP'nin İYİ Parti'ye verd..
Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! Sağ kolu Tezcan'dan beklenmeyen açıklama
Gündem

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! Sağ kolu Tezcan'dan beklenmeyen açıklama

CHP'li Bülent Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte lid..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23