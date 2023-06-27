Tam 43 ülkeye gönderiliyor! Türkiye'nin en büyüğü burada

Bölgeye adaptasyonu ile ilgili çalışmalarımız sona erdiğinde umuyoruz ki bu bölge için yeni alternatif bir ürün olarak sözleşmeli üreticilik yaptırabileceğimiz insanlara yeni bir gelir kapısı açmış oluruz. Bizim şu an itibariyle böğürtlen tarımı ile ilgili hedefimiz katma değeri yüksek bir ürün ve 5 ile 10 dönüm arasındaki bir büyüklükte bir ailenin bir yıllık geçimini sağlayabilecek bir üretim modeli gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.