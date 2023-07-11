Tam 40 yıldır bisikletini kapan onun yanına koşuyor

45 yıldır bisiklet tamirciliği işini ilk günkü heyecanla devam ettirdiğini dile getiren Eren, 25 yaşından beri bu mesleği çok severek devam ettirdiğini söyledi. Eren, “Kurtalan’da kalıyorum 40 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum. Okulların tatil olmasıyla birlikte işlerimiz yoğunlaştı. Beni, Albert Einstein’a benzetiyorlar. Çocuklar bundan dolayı beni çok seviyor ben de onları seviyorum. Küçüğünden tutun da büyüğüne kadar herkes buraya bisikletini tamire getirir. Benim herkese saygı ve sevgim var" dedi.