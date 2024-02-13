  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O iddia yüzünden köy boşalmıştı! Muhtar adayı belli oldu

Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Altında büyük tehlike! Tasını tarağını toplayan Dubai'ye gitmeye başladı, kaçakçılar pusuda bekliyor

Kilosu 70-80 liraları görmüştü! Erdoğan imzaladı, yeşil mercimekle ilgili kritik karar alındı

Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

Ünlü süpermarketten Müslümanlara büyük terbiyesizlik! Et reyonunda alçak bir uygulama başlattılar

Berat Albayrak’la ilgili dikkat çeken gelişme! Bunu yapmak zorunda kaldı ve olanlar oldu! Tüm Türkiye teker teker izledi

Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

'Kızıl cin' Türkiye'de görüntülendi

AK Parti’den flaş “yerel seçim” duyurusu! Yarını işaret ettiler
Gündem
9
Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

2024-02-13 16:50:50
Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

NASA'yla çalışan Füze Mühendisliği Ekibi Direktörü Loay el-Basyuni'nin Filistin kökenli Alman vatandaşı ebeveynleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı. Ailenin tahliye operasyonu sırasında ambulans konvoyu vuruldu, bir şoför öldü.

#1
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Alman vatandaşı olan Filistin kökenli Basyuni ailesi de bombardıman altında kaldı. Yaşlı çiftin oğlu Loay Basyuni, kronik rahatsızlığı bulunan anne Alya el-Basyuni ile baba Muhammed el-Basyuni'yi bölgeden çıkarmak için önce Almanya ve ABD makamlarından talepte bulundu ancak bu isteği karşılıksız kaldı. luslararası Kızılhaç Komitesinden de beklediği desteği bulamayan Loay Basyuni'nin ailesine yardımcı olmak MİT devreye girdi. "Güvene Yolculuk" adı verilen operasyon için MİT düğmeye bastı.

#2
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Ambulans eşliğinde 3 gün önce Refah Sınır Kapısı'na getirilmek istenen anne ve babanın içinde bulunduğu 5 ambulanstan oluşan konvoy İsrail tarafından vuruldu. Saldırı sonucu bir ambulans şoförü hayatını kaybetti, bombardıman kurtulan çifti taşıyan ambulans Şifa Hastanesine geri dönmek zorunda kaldı. Bu esnada bölgede İsrail tüm iletişimi kestiği için irtibat kurmak adeta imkansız hale geldi.

#3
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Gazze Şeridi'nden sadece ambulans eşliğinde çıkacak olan Basyuni çifti için ambulans tedarikinde sorun yaşanınca Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç ve Filistin Kızılayı devreye girmek zorunda kaldı.

#4
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Tüm zorluklara rağmen Basyuni çifti, MİT operasyonu kapsamında önceki gün yeniden ambulans ile yola çıkarıldı. Refah Sınır Kapısı'na ulaşan çiftin Mısır'ın onayıyla geçiş işlemi sağlandı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğine götürülen Basyuni çifti, bir süre misafir edildikten sonra Türkiye'de bulunan ailesinin yanına getirildi. Yaşadıkları tüm korkulara rağmen kurtulma inançlarını kaybetmediklerini belirten Basyuni çifti, İsrail saldırılarından kurtulmalarına vesile olan herkese teşekkür etti.

#5
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

MİT'in Mısır istihbaratının desteğini de alarak gerçekleştirdiği başarılı tahliye operasyonuyla Gazze'den çıkarılan 75 yaşındaki Muhammed el-Basyuni ile 70 yaşındaki Alya el-Basyuni, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Baba Basyuni Alman vatandaşlıkları da olduğunu ifade ederek, Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nden Almanya'ya çıkmayı planladıklarını ancak 7 Ekim 2023'teki saldırılar sonrası planlarının devre dışı kaldığını belirtti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Han Yunus kentindeki evlerinde 7 Ekim sabahı top ve füze sesleriyle uyandıklarını söyleyen baba Basyuni, "Büyük bir korku ve dehşetle uyandığımız sabah evimizi olduğu gibi bırakıp Gazze kentine kaçtık." dedi.

#6
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Doktor olan baba Basyuni, 2008'de emekli olduktan sonra kapısına kilit vurduğu, Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki muayenehanesine ailesinden 72 kişiyle sığınmak zorunda kaldığını kaydederek, "Her gün füze ve top atışları ile savaş uçaklarının saldırıları altında kaldık. Ne su ne elektrik ne de yiyeceğimiz vardı. İsrail iletişimi de kesmişti." ifadelerini kullandı. Aylar sonra bir gün, tahliye edilmek için ambulansların kendilerini almaya geldiği haberini aldıklarını aktaran Basyuni, Gazze Şeridi'nin güneyine doğru giderken İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldıklarını ve ambulansın şoförünün öldürüldüğünü söyledi.

#7
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Basyuni, söz konusu saldırı sonrası Şifa Hastanesine sığındıklarını ve daha sonra buradan bir kez daha güneye doğru hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bir süre sonra güneye doğru giderken İsrail askerlerinin kurduğu askeri kontrol noktasına yaklaştık. Burada araç kuyruğu olmuştu ve 5 saat boyunca araçta beklemek zorunda kaldık. En sonunda hepimizi ambulanstan indirdiler. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı yukarıdan yanımıza yaklaşarak hepimizin fotoğraflarını çekti ve bizi bıraktılar." Selahaddin Caddesi dahil olmak üzere tüm yolların büyük tahribata uğradığını ve ambulansın zaman zaman büyük zorluklarla alternatif yollar kullandığını ifade eden Basyuni, "İkinci gün saat 20.00 civarı, Refah'ta kurulan Amerikan Sahra Hastanesine geldik. Geceyi burada dondurucu soğukta tek bir battaniyeyle geçirmek zorunda kaldık." diye konuştu. O geceyi hem üşüyerek hem aç ve susuz geçirdiklerini söyleyen baba Basyuni, "Üçüncü günün sabahı bir telefonla Türk Büyükelçiliğinin bizim için devreye girdiğini öğrendik. Sonra eşimle sınıra vardığımızda Almanya ve Türkiye büyükelçiliklerinden yetkililer bizi karşıladı." dedi.

#8
Foto - Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Dördüncü günün gecesini başkent Kahire'de geçirdikten sonra havalimanına doğru hareket ettiklerini ve Türk Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine eşlik ettiğini belirten Basyuni, şöyle devam etti: "Gerçekten çok takdire şayan bir tavırdı. Bize yemek, çay, kahve ikram ettiler. Elhamdülillah Türkiye’ye geldik. Daha sonra beni aldılar muayene ettiler." Türkiye'ye kendilerine sunduğu yardımdan dolayı minnettar olduğunu vurgulayan baba Basyuni, "Türkiye'ye bana ve eşime sunduğu yardım ve destek için gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Basyuni, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun korkunç olduğuna, İsrail ordusunun bölgede var olan su kuyularını dahi yıktığına dikkati çekerek, "Su kuyularını, su havuzlarını dahi vurdular. İnsanlar bir şişe su alabilmek için bile saatlerce kuyrukta bekliyor." ifadelerini kullandı. Anne Basyuni de "Hava biraz kararmaya yüz tuttuğunda, 'Allah'ım gece olmasın' diye dua ederdik. Çünkü saldırılar o zaman daha da şiddetleniyordu. Çocuklar çığlıklarla ağlıyorlardı." dedi. Yaralananların kurtarılamadığını, yerde kan kaybından öldüklerini, yardım etmeye çalışanların dahi vurulduğunu anlatan Alya Basyuni, "Gazze'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Ne desem daha fazlası yaşanıyor." dedi.

Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
Gündem

Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un ilçelerinde başkanlık için hangi isimleri aday göstereceği belli oldu. İşte sıra sıra tüm isimler.....
Dava sonrası Veyis Ateş'ten ilk açıklama geldi! Süleyman Soylu detayı dikkat çekti
Gündem

Dava sonrası Veyis Ateş'ten ilk açıklama geldi! Süleyman Soylu detayı dikkat çekti

Kara para aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında "nüfuz ticareti davası" açıldığı duyurula..
Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Osmanlı İmparatorluğu Türk'..
En yoğun şiddet olayları İstanbul’da en sakin ilimiz ise orası
Gündem

En yoğun şiddet olayları İstanbul’da en sakin ilimiz ise orası

Geçen yıl Türkiye’de 3 bin 773 silahlı şiddet olayı gerçekleşti. En çok olayın yaşandığı kent 505 ile İstanbul oldu. Erzincan ise yaşanan te..
CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti
Siyaset

CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin ani bir kararla istifa etti.
Gündem

"Depremden korkan buralara taşınsın" diyen Ahmet Ercan 9 yeri işaret etti!..

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem korkusu yaşayan vatandaşların taşınması için 9 şehir ismi verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23