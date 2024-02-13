Tam 4 gün sürdü! MİT’ten Gazze’de müthiş operasyon

Dördüncü günün gecesini başkent Kahire'de geçirdikten sonra havalimanına doğru hareket ettiklerini ve Türk Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine eşlik ettiğini belirten Basyuni, şöyle devam etti: "Gerçekten çok takdire şayan bir tavırdı. Bize yemek, çay, kahve ikram ettiler. Elhamdülillah Türkiye’ye geldik. Daha sonra beni aldılar muayene ettiler." Türkiye'ye kendilerine sunduğu yardımdan dolayı minnettar olduğunu vurgulayan baba Basyuni, "Türkiye'ye bana ve eşime sunduğu yardım ve destek için gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Basyuni, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun korkunç olduğuna, İsrail ordusunun bölgede var olan su kuyularını dahi yıktığına dikkati çekerek, "Su kuyularını, su havuzlarını dahi vurdular. İnsanlar bir şişe su alabilmek için bile saatlerce kuyrukta bekliyor." ifadelerini kullandı. Anne Basyuni de "Hava biraz kararmaya yüz tuttuğunda, 'Allah'ım gece olmasın' diye dua ederdik. Çünkü saldırılar o zaman daha da şiddetleniyordu. Çocuklar çığlıklarla ağlıyorlardı." dedi. Yaralananların kurtarılamadığını, yerde kan kaybından öldüklerini, yardım etmeye çalışanların dahi vurulduğunu anlatan Alya Basyuni, "Gazze'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Ne desem daha fazlası yaşanıyor." dedi.