Tam 3 milyar dolarlık dev onay geldi! Düşman denizaltılarını gördüğü yerde imha edecek
ABD yönetimi, Güney Kore’nin özellikle Kuzey Kore kaynaklı artan denizaltı faaliyetlerine ve bölgedeki Çin güvenlik risklerine karşı koyabilmesi amacıyla 24 adet MH-60R Seahawk helikopterinin potansiyel satışına onay verdi. Yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki devasa paket içerisinde; gelişmiş düşük frekanslı daldırılabilir sonarlar, çok modlu radarlar, elektronik karşı tedbir sistemleri, torpidolar ve Hellfire füzeleri yer alıyor.

Söz konusu tedarik, Güney Kore’nin son yıllarda özellikle Kuzey Kore’nin artan denizaltı faaliyetleri ve bölgedeki Çin kaynaklı güvenlik risklerine karşı denizaltı savunma harp kapasitesini güçlendirme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Onay verilen paket kapsamında 24 adet MH-60R Seahawk helikopterinin yanı sıra geniş kapsamlı görev sistemleri ve destek ekipmanları da yer alıyor.

Paket içerisinde; 52 adet GPS/ataletsel navigasyon sistemi, 24 adet düşük frekanslı daldırılabilir sonar sistemi, APS-153 çok modlu radar, elektronik karşı tedbir sistemleri, füze ikaz sistemleri, gece görüş sistemleri, çok spektrumlu hedefleme sistemleri, eğitim simülatörleri ve çeşitli görev ekipmanlarının bulunduğu açıklandı. Sikorsky üretimi MH-60R Seahawk helikopterleri, ABD Donanması’nın gemi konuşlu ana denizaltı savunma harp platformu olarak görev yapıyor.

Platform; denizaltı periskoplarını tespit edebilen radar sistemi, düşük frekanslı daldırılabilir sonar, torpidolar ve AGM-114 Hellfire füzeleriyle donatılabiliyor. Fırkateynlerden görev icra eden MH-60R’ler, gemilerin denizaltı tespit ve angajman menzilini önemli ölçüde artırırken; suüstü hedeflerine karşı da uzun menzilli tespit ve taarruz kabiliyeti sağlıyor.

USS Nimitz uçak gemisinin uçuş güvertesinden bir MH-60R SeahawkÖzellikle denizaltı tehdidine karşı “tespitten angajmana” geçen süreyi ciddi ölçüde azaltması, platformun en önemli operasyonel avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore, MH-60R tedarik sürecini devam ettiriyor. Seul yönetimi, 2020 yılında ABD Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında 12 adet MH-60R için yaklaşık 878 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. İlk helikopter Eylül 2024’te teslim edilirken, Güney Kore Donanması iki adet MH-60R platformunu 1 Nisan 2026 tarihinde operasyonel hizmete aldı.

Yeni satış paketinin tamamlanması halinde Güney Kore’nin MH-60R filosunun yaklaşık üç kat büyümesi bekleniyor. MH-60R platformlarının; Güney Kore Donanması envanterindeki KDX sınıfı muhripler ile Incheon sınıfı güdümlü füze fırkateynlerinde görev yapması planlanıyor. Link-16 veri bağı sayesinde platformların ABD Donanması unsurlarıyla gerçek zamanlı hedef ve sensör verisi paylaşabileceği, bu sayede müşterek denizaltı savunma operasyonlarında birlikte görev icra edebileceği ifade ediliyor.

