Tam 3 milyar dolarlık dev onay geldi! Düşman denizaltılarını gördüğü yerde imha edecek
ABD yönetimi, Güney Kore’nin özellikle Kuzey Kore kaynaklı artan denizaltı faaliyetlerine ve bölgedeki Çin güvenlik risklerine karşı koyabilmesi amacıyla 24 adet MH-60R Seahawk helikopterinin potansiyel satışına onay verdi. Yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki devasa paket içerisinde; gelişmiş düşük frekanslı daldırılabilir sonarlar, çok modlu radarlar, elektronik karşı tedbir sistemleri, torpidolar ve Hellfire füzeleri yer alıyor.