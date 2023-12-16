Tam 3 bin 800 yıllık! Türk tarihine ışık tutacak

Radyokarbon verileri, Kırküngir Anıtı'nın M.Ö 1859 yani günümüzden 3 bin 800 yıldan daha önce inşa edilmiş olduğunu gösterdi. Dr. Rebecca Roberts, kazıya ilişkin analizlerin sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. "Kazak arkeolog Prof. Dr. Ulan Umitkaliyev, bu anıtı arkeoloji biliminin bize sunduğu en son tekniklerle inceleme konusundaki kararlılığını önemli bir şekilde ifade etti. Bu inanılmaz arkeolojik yapıda yer alan sanat eserleri, toprak ve insan ve hayvan kemiklerinin dikkatli analizinin sonuçlarını duymayı sabırsızlıkla bekliyorum.” Türklerin sosyal, askeri, iktisadi ve dini yapısında at hep ön plana çıktı. Bunu arkeolojik kazı buluntuları, milli ve yabancı kaynaklardaki bilgiler açık bir şekilde gösteriyor. Divanu Lügati't-Türk'te yer alan “Kuş kanatın, er atın” atasözü, atın Türklerin hayatındaki önemini özetler nitelikte. Kuşun kanadı ile uzaklara uçtuğu gibi, adeta Türk de atı ile uzaklara uçmakta, at sayesinde Türk’e uzaklar yakın olmaktadır. Dünyada atı ilk ehlileştirip binek hayvanı olarak Türkler kullandı.