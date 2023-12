Tam 3 bin 800 yıllık! Türk tarihine ışık tutacak

Atın binek hayvanı olarak kullanımıyla birlikte atlı sporlar Türkler arasında yaygınlık gösteriyor. At üzerinde av ve sürülerin otlatılması birer spor özelliğine sahip oldu. Kök böri, cirit ve çöğen oyunları atlı sporlar arasında yer alıyor. Bu sporlarla hem at hem de süvari savaşa hazır bir hale gelmiştir. Türkler atı en çok savaş alanlarında kullandı. Türklerin at üzerinde hızlı hareket edebilmeleri ve hedefi vurabilmeleri onları düşmanlarına karşı avantajlı hale getirdi. At donanımının iyileştirilmesi, süvarinin at üzerinde daha iyi durabilmesi başarıyı daha da artırdı. Özellikle at donanımı arasında üzenginin icat edilmesi ve Türkler tarafından kullanımı önemli bir dönüm noktası. Bu sayede Türklerin at üzerinde düşmanlarına karşı üstünlükleri daha da arttı. Kaynak: İlhami Dumuş, Türk Kültür Çevresinde At (makale)