Tam 3 bin 800 yıllık! Türk tarihine ışık tutacak

Kazakistan'da Türk tarihini değiştirebilecek yeni bir keşfe daha imza atıldı. Kazak arkeologlar, Doğu Kazakistan’da 3 bin 800 yıl önce inşa edilmiş olan altıgen biçiminde bir kurgan buldu. Kurganın giriş sütunlarında deve ve at ile beraber 20 kaya resmi tespit edildi. 3 bin 800 yıllık Türk altıgen kurganına ilişkin haberi ilk kez TRT Haber duyurmuştu. Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Rebecca Roberts, Kırküngir kurganı ve kaya resimlerine ilişkin TRT Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu. Dr. Rebecca Roberts, Kazakistan'ın Abay bölgesinde keşfedilen altıgen mezarın Tunç Çağı'nda Kazakistan topraklarındaki taştan yapılmış mezar mimarisinin genel kanıtlarına olağanüstü bir katkıyı temsil ettiğinin altını çizdi. Dr. Roberts, Kazakistan’da bu mezarlar gibi pek çok yapının bulunduğunu söylüyor: “Kazakistan'da Tunç Çağı sırasında, bunun gibi daha büyük yapıların yanı sıra daha küçük, daha az ayrıntılı taştan yapılmış mezarlar da buluyoruz. Bu, öldüklerinde farklı muamele gören elit üyelerin olduğu görünen bir toplumun resmini çiziyor.” Bu yeni keşfin, karmaşık ve hassas bir mimari tasarıma sahip olduğunu vurgulan Dr. Rebecca Roberts, “Bu yapı, erken tarihiyle birlikte oldukça sıra dışı olan yüksek statülü bir cenaze töreni veya defin anıtı gibi görünüyor” dedi.