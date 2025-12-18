Temizlik ürünü tehlike saçıyor! Uzmanı açıkladı: Evlerde bulunan bu ürünler sağlığı tehdit ediyor

Evlerde kullanılan bu temizlik malzemeleri birçok kimyasal madde içermektedir. Maalesef, bunlardan bazıları toksik özellikteki kimyasallardır. Temizlik malzemelerinin kullanımı ile bu kimyasalların büyük bir kısmı kanalizasyona akıp buradan alıcı su ortamlarına ve de toprağa ulaşabilir. Çevresel anlamda yarattığı kirliğin yanı sıra, temizlik malzemeleri hem temizliği yapan hem de aynı ortamı paylaşan bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Çünkü temizlik malzemelerinin içerebileceği kimyasallar, kimyasal yanma, deri ve gözde tahriş, solunum yolları tahrişi veya çocuklarda ve yetişkinlerde astım atakları gibi akut zararlara veya bunlara uzun süre maruz kalan bireylerde kronik zararlara yol açabilir (Inform, Inc, 2006a). Örneğin, sprey boyalar, fırın temizleyiciler, dezenfektanlar, mobilya parlatıcıları ve diğer tüm sprey ürünler, soluyacağımız havanın bir parçası olabilir. Başta temizlik yapan kişi olmak üzere aynı evde yaşayan tüm bireyler solunum ve deri yoluyla hava ortamındaki bu kimyasallara maruz kalabilir.