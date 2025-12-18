Temizlik ürünü tehlike saçıyor! Uzmanı açıkladı: Evlerde bulunan bu ürünler sağlığı tehdit ediyor

  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Selma Savcı
Temizlik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanına göre evlerde bulunan bu ürünler insan sağlığı tehdit ediyor. Halk sağlığını tehdit eden ürünler için dikkat çekici değerlendirmede bulunan uzmanı açıkladı.

Temizlik ürünleri ile ilgili Doç. Dr. Nuray KARAPINAR ev hanımları temiz ve sağlıklı bir ev yaşam ortamı oluşturmak için çeşit çeşit temizlik malzemesi kullanır diyerek sağlığı tehdit ediyor dedi!

Halk sağlığını riske atan ürünlere yönelik uzman isim Doç. Dr. Nuray KARAPINAR'a göre; Ev hanımları temiz ve sağlıklı bir ev yaşam ortamı oluşturmak için çeşit çeşit temizlik malzemesi kullanır. Aslında gerek kişisel gerekse ev temizliği amaçlı eskiden beri bazı maddeler kullanılagelmiştir. Ancak, önceleri daha çok doğal olan bu temizlik malzemelerinin yerini günümüzde sentetik kimyasal temizlik malzemeleri almıştır. Çünkü, sanayileşme, kentleşme, modernizasyon ve de buna bağlı gelişen kimya ve imalat sektörü ile birlikte insanların tüketim alışkanlıkları değişmiş aynı zamanda yaratıcı reklam ve pazarlama araçları ile oluşturulan yeni ihtiyaçlar neticesinde, hanımları cezbeden, “hoş kokulu”, beyazdan beyaz yapan”, “iz bırakmayan”, “ışıl ışıl” “mikroplardan arındıran” “ilk günkü gibi” “komşu kıskandıran” “daha hızlı ve etkili” çeşitli temizlik malzemeleri market raflarında yerini almıştır. Temizleme kimyasalları deri, göz ve diğer hassas organlarla doğrudan temas ya da uçucu bileşen ve buharlarına maruz kalınması ve solunması halinde sağlık sorunlarına yol açar diye uzman şöyle devam etti.

Evlerde kullanılan bu temizlik malzemeleri birçok kimyasal madde içermektedir. Maalesef, bunlardan bazıları toksik özellikteki kimyasallardır. Temizlik malzemelerinin kullanımı ile bu kimyasalların büyük bir kısmı kanalizasyona akıp buradan alıcı su ortamlarına ve de toprağa ulaşabilir. Çevresel anlamda yarattığı kirliğin yanı sıra, temizlik malzemeleri hem temizliği yapan hem de aynı ortamı paylaşan bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Çünkü temizlik malzemelerinin içerebileceği kimyasallar, kimyasal yanma, deri ve gözde tahriş, solunum yolları tahrişi veya çocuklarda ve yetişkinlerde astım atakları gibi akut zararlara veya bunlara uzun süre maruz kalan bireylerde kronik zararlara yol açabilir (Inform, Inc, 2006a). Örneğin, sprey boyalar, fırın temizleyiciler, dezenfektanlar, mobilya parlatıcıları ve diğer tüm sprey ürünler, soluyacağımız havanın bir parçası olabilir. Başta temizlik yapan kişi olmak üzere aynı evde yaşayan tüm bireyler solunum ve deri yoluyla hava ortamındaki bu kimyasallara maruz kalabilir.

Teknolojideki her bir gelişme insanoğlunun hayatını kolaylaştırırken bazı olumsuzları da beraberinde getirebiliyor.

Kimyasal ürünler sadece ev temizlik malzemeleri ile değil kişisel bakım ürünleri ile de hayatımıza girmiş durumdadır. Ancak, çamaşırda, bulaşıkta, banyoda, tuvalette, vücut ve çevre temizliğinde yaygın olarak kullandığımız temizlik malzemeleri ile o an hem görmediğimiz bir yerde suyu, toprağı kirlettiğimizin hem de sağlığımızı tehdit ettiğimizin farkına varmalıyız.

EVDE KULLANILAN TEMİZLİK MALZEMELERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN POTANSİYEL ZARARLARI İnsanlar eski çağlardan beri temizlik amaçlı değişik malzemeler kullanagelmiştir. Temizlik için süt, bitki özleri, kül ve kil kullanan insanoğlunun ilk sabun türünü kullanmaya başlaması M.Ö. 3000 yıllarında olmuş ve sabun tarifleri M.Ö. 2500 yılına ait Sümer yazıtlarında ortaya çıkmış, kullanılan bu maddenin sabun olarak bilinmesi ancak Romalılar döneminde mümkün olmuştur. Bu da, M.Ö. 1000 yıllarına karşılık gelmektedir.

Temizleyici özellikteki temizlik maddeleri deterjan ve sabunlardan oluşur. Sabun, ana maddesi bitkisel ve/veya hayvansal yağların veya yağ asitlerinin alkalilerle (NaOH, KOH vb.) reaksiyonu sonucu üretilen ve genel anlamda insan vücudunun, canlılarla eşyaların temizlenmesinde kullanılan ilk ve en eski temizlik ve kişisel bakım malzemesidir. Deterjan ise, “yüzey aktif özelliği olan, bu özellik nedeniyle temizleme işlemi yapabilen, içinde ayrıca yıkamaya yardımcı kimyasal maddeler de içeren” sentetik bir üründür. (kaynak: mta gov)

