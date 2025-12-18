Temizlik ürünü tehlike saçıyor! Uzmanı açıkladı: Evlerde bulunan bu ürünler sağlığı tehdit ediyor

Halk sağlığını riske atan ürünlere yönelik uzman isim Doç. Dr. Nuray KARAPINAR'a göre; Ev hanımları temiz ve sağlıklı bir ev yaşam ortamı oluşturmak için çeşit çeşit temizlik malzemesi kullanır. Aslında gerek kişisel gerekse ev temizliği amaçlı eskiden beri bazı maddeler kullanılagelmiştir. Ancak, önceleri daha çok doğal olan bu temizlik malzemelerinin yerini günümüzde sentetik kimyasal temizlik malzemeleri almıştır. Çünkü, sanayileşme, kentleşme, modernizasyon ve de buna bağlı gelişen kimya ve imalat sektörü ile birlikte insanların tüketim alışkanlıkları değişmiş aynı zamanda yaratıcı reklam ve pazarlama araçları ile oluşturulan yeni ihtiyaçlar neticesinde, hanımları cezbeden, “hoş kokulu”, beyazdan beyaz yapan”, “iz bırakmayan”, “ışıl ışıl” “mikroplardan arındıran” “ilk günkü gibi” “komşu kıskandıran” “daha hızlı ve etkili” çeşitli temizlik malzemeleri market raflarında yerini almıştır. Temizleme kimyasalları deri, göz ve diğer hassas organlarla doğrudan temas ya da uçucu bileşen ve buharlarına maruz kalınması ve solunması halinde sağlık sorunlarına yol açar diye uzman şöyle devam etti.