Türkiye COP31'de iklim diplomasisine öncülük edecek! Dünyaya sıfır atık mesajı verilecek
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Biz bu toplantıda Türkiye'nin yaptığı sıfır atık çalışmalarını dünyaya anlatmayı hedefliyoruz. Bundan daha önemlisi de Emine Erdoğan liderliğinde yeni çalışmaları biz dünyaya duyuracağız. Dünyaya kazandıracağımız sıfır atıkla alakalı yeni sözleşmeleri biz COP 31 sırasında açıklayacağız. Dünyanın kaderini ilgilendiren atığın azaltılmasını, gıda israfının önlenmesini ilgilendiren yeni kararlar alınmasına öncülük edeceğiz" dedi.