Türkiye COP31'de iklim diplomasisine öncülük edecek! Dünyaya sıfır atık mesajı verilecek

Sıfır atık konusunu siyaset üstü gördüklerine işaret eden Ağırbaş, şöyle devam etti: "Türkiye'de 86 milyon vatandaşımızla beraber bu başarılara ulaştık. Bundan sonraki başarılara da 86 milyon vatandaşımızla beraber ulaşacağız. Vatandaşımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın COP Zirvesine katılımını önemsiyoruz. Bu bağlamda onların fikirleri, görüşleri, önerileri bizim için çok kıymetli. Tam bu noktada vatandaşlarımız sıfır atık vakfını web sayfası aracılığıyla ziyaret ederek fikirlerini, önerilerini, şikayetlerini bize iletebilirler. Uzman ekiplerimiz bu fikirleri değerlendiriyorlar ve fikir sahibiyle irtibata geçerek o projeleri yapabiliyorsak yerinde destekliyoruz."