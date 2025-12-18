  • İSTANBUL
Türkiye COP31'de iklim diplomasisine öncülük edecek! Dünyaya sıfır atık mesajı verilecek

AA Giriş Tarihi:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Biz bu toplantıda Türkiye'nin yaptığı sıfır atık çalışmalarını dünyaya anlatmayı hedefliyoruz. Bundan daha önemlisi de Emine Erdoğan liderliğinde yeni çalışmaları biz dünyaya duyuracağız. Dünyaya kazandıracağımız sıfır atıkla alakalı yeni sözleşmeleri biz COP 31 sırasında açıklayacağız. Dünyanın kaderini ilgilendiren atığın azaltılmasını, gıda israfının önlenmesini ilgilendiren yeni kararlar alınmasına öncülük edeceğiz" dedi.

Samed Ağırbaş, Türkiye'nin COP31'e yapacağı ev sahipliğinin iklim diplomasisi alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Dünyaya kazandıracağımız sıfır atıkla alakalı yeni sözleşmeleri biz COP31 sırasında açıklayacağız. Dünyanın kaderini ilgilendiren atığın azaltılmasını, gıda israfının önlenmesini ilgilendiren yeni kararlar alınmasına öncülük edeceğiz." diye konuştu.

Brezilya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen müzakereler sonucunda gelecek yıl düzenlenecek COP31'in, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, yaptığı açıklamada, Türkiye heyetinin COP30'da yürüttüğü etkin müzakereler sonucunda COP31 ev sahipliği ve başkanlığının alındığını söyledi.

Ağırbaş, Bakan Kurum'un liderliğinde başlatılan iklim diplomasisi ve COP31 adaylık süreci kapsamında 2022'den bu yana diğer bakanlıklar da dahil olmak üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı çevre vizyonuyla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un takipleriyle COP31'in Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Ağırbaş, "Bu bağlamda 2017 yılında vakfımızın kurucusu, onursal başkanı ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanımız Emine Erdoğan hanımefendi iklim ve çevre, sıfır atık konularında bizlere bir vizyon çizdi. Biz de bu vizyonun takipçisi olarak geçtiğimiz günlerde Brezilya'da COP30 Zirvesindeydik. Burada çeşitli bakanlar, kuruluş temsilcileri ve paydaşlarla görüşmelerimiz oldu." dedi.

COP31'i çok önemsediklerini vurgulayan Ağırbaş, şöyle konuştu: "Çünkü çevre ve iklim konularındaki bütün uzmanların, bakanların geldiği en büyük toplantı. Biz bu toplantıda Türkiye'nin yaptığı sıfır atık çalışmalarını dünyaya anlatmayı hedefliyoruz. Bundan daha önemlisi de Emine Erdoğan liderliğinde yeni çalışmaları biz dünyaya duyuracağız. Dünyaya kazandıracağımız sıfır atıkla alakalı yeni sözleşmeleri biz COP31 sırasında açıklayacağız. Dünyanın kaderini ilgilendiren atığın azaltılmasını, gıda israfının önlenmesini ilgilendiren yeni kararlar alınmasına öncülük edeceğiz."

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde BM'in bir genel kurul kararı alarak 30 Mart'ı "Sıfır Atık Günü" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin öncülüğünde alınan bu kararın bugün dünyanın 193 ülkesinde kutlandığını, bunun Türkiye'den yerelden çıkan ulusal ve uluslararası düzeye taşınan başarı olduğunu kaydetti.

Sıfır atık konusunu siyaset üstü gördüklerine işaret eden Ağırbaş, şöyle devam etti: "Türkiye'de 86 milyon vatandaşımızla beraber bu başarılara ulaştık. Bundan sonraki başarılara da 86 milyon vatandaşımızla beraber ulaşacağız. Vatandaşımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın COP Zirvesine katılımını önemsiyoruz. Bu bağlamda onların fikirleri, görüşleri, önerileri bizim için çok kıymetli. Tam bu noktada vatandaşlarımız sıfır atık vakfını web sayfası aracılığıyla ziyaret ederek fikirlerini, önerilerini, şikayetlerini bize iletebilirler. Uzman ekiplerimiz bu fikirleri değerlendiriyorlar ve fikir sahibiyle irtibata geçerek o projeleri yapabiliyorsak yerinde destekliyoruz."

Ağırbaş, çocuklarına ve torunlarına emanet edecekleri Türkiye'nin geleceğini korumak için çalıştıklarını dile getirdi.

