Türkiye'de nadir rastlanıyor! 'Zerafetin en koyu hali'
Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan karaleylek Bursa’da görüntülendi.
Türkiye’de nadir görülen karaleylek (Ciconia nigra), Bursa'da fotokapana yansıdı.
Çeltik kargası olarak da bilinen, leylekgiller familyasından büyük, ince uzun yapılı, ince boyunlu, gagası uzun, ince ve koyu kırmızı renkli, uzun kırmızı bacaklı, boyu 95-100 santim, kanat açıklığı 145-155 santim olan karaleylek, Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında...
‘ZARAFETİN EN KOYU HALİ’ Ormandaki su birikintisinin içinde mola veren karaleyleğin görüntüsü, DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Doğanın siyah incisi: Kara Leylek. Zarafetin en koyu hali. Nadir, özgür ve tamamen doğal” ifadeleriyle paylaşıldı.
Fotoğraflar: DHA
