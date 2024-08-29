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Sağlık
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Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

2024-08-29 16:55:02
Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

İngiltere’de 20 yıl önce geçirdiği kaza sebebiyle kolunu kaybeden 59 yaşındaki Andrew Waddington'un ağrısına Türkiye’de çözüm bulundu.

#1
Foto - Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

#2
Foto - Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan iki çocuk babası çatı ustası Andrew Waddington'ın 20 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası sol kolu kesildi. Operasyonun ardından omuz bölgesinde sürekli ve atak şeklinde dirençli ağrılar çekmeye başlayan Waddington'a ülkesinde başvurduğu sağlık kuruluşunda bacağından sinir alınarak boynuna uygulandı. Ağrıları geçmeyen Waddington'a daha sonra kapalı yöntemle iki kez "omurilik ağrı pili" tedavisi yapıldı.

#3
Foto - Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

Tedavilerine rağmen ağrıları dinmeyen Waddington, sağlık platformu aracılığıyla "omurilik ağrı pili" tedavisini açık yöntemle uygulayabilen Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ulaşarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme'den bilgi aldı. Türkiye'ye gelen hastaya Sürme tarafından yaklaşık 3 saat süren açık cerrahi operasyonda boynundan alınan kemik sonrası omuriliğe cerrahi müdahaleyle "paddle elektrodu" yerleştirildi. Kapalı yönteme göre daha etkili olduğu bildirilen müdahalenin ardından Waddington'ın ağrılarında büyük oranda azalma görüldü.

#4
Foto - Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde 5 gündür tedavi gören ve kısa sürede taburcu edilmesi beklenen Waddington'a ziyarette bulundu. Andrew Waddington, gazetecilere, Opr. Dr. Sürme ile görüştükten sonra kafasında soru işaretinin kalmadığını söyledi. Hastanenin imkanlarını oldukça iyi bulduğunu belirten Waddington, "Her şey beklediğimden daha iyi düzeyde. Sayın Sürme ile ameliyatım öncesi ile sonrası arasındaki farkı görmek için 3 aylık bir sürece ihtiyacım olacağını konuşmuştuk ancak daha iyi olacağıma yönelik beklentim yüksek. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

#5
Foto - Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

Başhekim Sungur da Waddington'ın hastanelerinde tedavi görmesinin Sağlık Bakanlığının katkılarıyla yürütülen sağlık turizmine iyi bir örnek olduğunu vurguladı. Hastanelerinin kentteki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) yetkili tek sağlık kurumu olduğunu dile getiren Sungur, "USHAŞ, sağlık turizmini organize etmek için kurulan Sağlık Bakanlığının bir kurumu. Hastayla yaptığımız görüşmede ücretlerin İngiltere'ye göre yarı yarıya düşük olduğunu bize söyledi. Hizmet kalitesi olarak Avrupa ülkeleriyle mukayese edilecek düzeylerde ama fiyat olarak çok daha ekonomik durumdayız. Bu da bizim tercih edilir olmamızı sağlıyor." diye konuştu. Tüm branşlarda sağlık turizmi hizmeti verdiklerini anlatan Sungur, hastanelerinin bu tür tedavileri hem özel hastanelere hem de diğer ülkelere göre uygun şartlarda gerçekleştirdiğini vurguladı. Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme de hastanın kolunu kaybettikten sonra aynı bölgede 20 yıldır "fantom" ağrı denilen hayalet ağrılar yaşadığını ifade etti.

#6
Foto - Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

Waddington'ın dirençli ağrılarına ilaç, girişimsel işlemler ve ameliyatlarla çözüm bulamaması üzerine kendilerine başvurduğunu, görüntülü görüşmelerin ardından onu hastaneye davet ettiklerini anlatan Sürme, şu bilgileri verdi: "Boyundan takılan bir ağrı pili uygulaması gerçekleştirdik. Bu tedavide hastanın boyun bölgesine bir elektrot yerleştiriyoruz. Bu elektrot, hastanın kolundan iletilen anormal ağrıları engelleyecek şekilde çalışıyor. 3 saatlik ameliyat sonrası ağrı pili kumandasına hasta için çeşitli programlamalar yaptık. Ağrıyan bölgede elektrik stimülasyonu hissedip hissetmediğine bakarak o bölgeyi kaplayacak şekilde programlamalar yaptık. Bunun sonucunda hasta istediğimiz yerde ve şekilde stimülasyonu hissettiğini beyan etti. Ameliyat sonrası yaptığımız görüntülemelerde hem pilin hem de elektrotun yerinde olduğunu gördük. Bu, bizim için önemli. Daha önce İngiltere'de kendisine ağrı pili takılmıştı ama vücudunda herhangi elektrik stimülasyonu hissetmemiş. Hastanın sürekli ve ataklar şeklinde ağrısı vardı. Bu tedavimizle ağrılarında belirgin bir düşme gördük."

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