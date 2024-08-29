Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

Waddington'ın dirençli ağrılarına ilaç, girişimsel işlemler ve ameliyatlarla çözüm bulamaması üzerine kendilerine başvurduğunu, görüntülü görüşmelerin ardından onu hastaneye davet ettiklerini anlatan Sürme, şu bilgileri verdi: "Boyundan takılan bir ağrı pili uygulaması gerçekleştirdik. Bu tedavide hastanın boyun bölgesine bir elektrot yerleştiriyoruz. Bu elektrot, hastanın kolundan iletilen anormal ağrıları engelleyecek şekilde çalışıyor. 3 saatlik ameliyat sonrası ağrı pili kumandasına hasta için çeşitli programlamalar yaptık. Ağrıyan bölgede elektrik stimülasyonu hissedip hissetmediğine bakarak o bölgeyi kaplayacak şekilde programlamalar yaptık. Bunun sonucunda hasta istediğimiz yerde ve şekilde stimülasyonu hissettiğini beyan etti. Ameliyat sonrası yaptığımız görüntülemelerde hem pilin hem de elektrotun yerinde olduğunu gördük. Bu, bizim için önemli. Daha önce İngiltere'de kendisine ağrı pili takılmıştı ama vücudunda herhangi elektrik stimülasyonu hissetmemiş. Hastanın sürekli ve ataklar şeklinde ağrısı vardı. Bu tedavimizle ağrılarında belirgin bir düşme gördük."