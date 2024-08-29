Tam 20 yıldır ağrı çekiyordu! İngiltere’den gelip Türkiye’de şifa buldu

Başhekim Sungur da Waddington'ın hastanelerinde tedavi görmesinin Sağlık Bakanlığının katkılarıyla yürütülen sağlık turizmine iyi bir örnek olduğunu vurguladı. Hastanelerinin kentteki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) yetkili tek sağlık kurumu olduğunu dile getiren Sungur, "USHAŞ, sağlık turizmini organize etmek için kurulan Sağlık Bakanlığının bir kurumu. Hastayla yaptığımız görüşmede ücretlerin İngiltere'ye göre yarı yarıya düşük olduğunu bize söyledi. Hizmet kalitesi olarak Avrupa ülkeleriyle mukayese edilecek düzeylerde ama fiyat olarak çok daha ekonomik durumdayız. Bu da bizim tercih edilir olmamızı sağlıyor." diye konuştu. Tüm branşlarda sağlık turizmi hizmeti verdiklerini anlatan Sungur, hastanelerinin bu tür tedavileri hem özel hastanelere hem de diğer ülkelere göre uygun şartlarda gerçekleştirdiğini vurguladı. Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme de hastanın kolunu kaybettikten sonra aynı bölgede 20 yıldır "fantom" ağrı denilen hayalet ağrılar yaşadığını ifade etti.