2022-09-02 15:15:48 Tam 2 bin yıllık! Bursa'da bulundu
Bursa İznik'te önemli bir tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.
Bursa İznik'te önemli bir tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.
İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti.
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