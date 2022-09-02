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Tam 2 bin yıllık! Bursa'da bulundu

2022-09-02 15:15:48
Tam 2 bin yıllık! Bursa'da bulundu

Bursa İznik'te önemli bir tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

#1
Foto - Tam 2 bin yıllık! Bursa'da bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

#2
Foto - Tam 2 bin yıllık! Bursa'da bulundu

Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.

#3
Foto - Tam 2 bin yıllık! Bursa'da bulundu

İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti.

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