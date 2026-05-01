Hapishanede ölü bulunmuştu! Epstein ile ilgili o bilgi saklanmış Türkiye'ye küstah şart: AB'ye katılmanız buna bağlı Turizm sektörünü sevindiren haber: 60 milyar liralık destek ve % 1 konaklama vergisiyle rekabet gücü artırılıyor... Vay utanmaz herif vay! Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, alçak bakkal kıskıvrak yakalandı Dünyanın en sağlıklısı tescillendi: Kalbe zırh oluyor! Üzerinize çöken o ağırlıktan... Bahar yorgunluğuna savaş açın: Enerjinizi yükseltecek 5 doğal adım Yosundan gübre yaptı! Marul ve çilek yetiştirdi Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor... Katil İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu ile ilgili flaş gelişme Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! 4 futbolcu için 80 milyon Euro kazanç
Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri "Aklımızdaki isim belli" dedi
Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri "Aklımızdaki isim belli" dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda Abdullah Gül’ün liderliğinde yeni bir muhafazakar blok kurulacağı ve Gül’ün aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin ilk kez bu kadar net konuştu. Gazeteci Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamada Abdullah Gül ismini yalanlasa da, kafalarında ortak bir adayın olduğunu ve bu gizemli isimle sürekli temas halinde olduklarını bizzat açıkladı. Birçok siyasi partiyle müzakerelerin devam ettiğini belirten Arıkan, "Sadece Saadet’in değil, geniş bir ittifakın adayı olacak" diyerek siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Foto - Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri "Aklımızdaki isim belli" dedi

Seçimlere doğru yeni ittifaklar ve cumhurbaşkanı adayları tartışması alevlendi. Abdullah Gül önderliğinde yeni millyetçi-muhafazakar bloğun hazırlığı yapıldığı iddiası gündem oldu. Gazeteci Fehmi Çalmuk'un dile getirdiği bu açıklamalar konuşulurken, gazeteci Barış Yarkadaş, konuya ilişkin "Abdullah Gül’e 2 ay önce işaret etmiştim… Fehmi Çalmuk bugün daha ayrıntılı yazmış" ifadelerini kullandı.

Foto - Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri "Aklımızdaki isim belli" dedi

Gazeteci Nagehan Alçı, Abdullah Gül-Fehmi Koru önderliğinde kurulacağı iddia edilen "muhafazakar blok" iddialarını Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a sordu. Alçı, Arıkan'ın söz konusu iddiaları yalanladığını ifade etti.

Foto - Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri "Aklımızdaki isim belli" dedi

Alçı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Bu paylaşımı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a ilettim ve bugün işaret ettiği Cumhurbaşkanı Adayı ile bir ilgisi olup olmadığını sordum… ‘Kesinlikle hiç bir ilgisi yok Nagehan Hanım’ dedi." Öte yandan Alçı, ayrıca kendi Youtube kanalında Arıkan ile röpartaj yaptı. Arıkan o söyleşide, "İsim kafamızda var isimle temastayız. Görüşme halindeyiz. Müzakerelerimiz devam ediyor. İlke ve prensip merkezinde o isimle biz görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Foto - Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri "Aklımızdaki isim belli" dedi

Alçı'nın "O isim Saadet Partisi kimliğine sahip bir isim midir?"sorusuna Arıkan "O kadarına giremiyorum şu anda. Niçin giremiyorum. Geniş partilerle görüşüyoruz. Sadece Saadet Partisi adayı değil. Ben şurada değilim. Saadet Partisi olarak yüzde 50 artı 1'i buluruz. Bizim istediğimiz aday şudur asla o noktada değiliz. Birçok siyasi partiyle adayı konuşuyoruz ortak adayımızı olgunlaştırıyoruz." yanıtını verdi.

Salih

Hainlerin hedefi yüce dinimiz Vatanımız münafıkların hedefi ülkeyi çökertmek

Adem

Oylari bōlüp CHP nin ekmegine tereyag sürecekler. Allah c.c akil,fikir versin.bizim birbirimize verdigimiz zarari gavur veremiyor
