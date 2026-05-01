Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri “Aklımızdaki isim belli” dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda Abdullah Gül’ün liderliğinde yeni bir muhafazakar blok kurulacağı ve Gül’ün aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin ilk kez bu kadar net konuştu. Gazeteci Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamada Abdullah Gül ismini yalanlasa da, kafalarında ortak bir adayın olduğunu ve bu gizemli isimle sürekli temas halinde olduklarını bizzat açıkladı. Birçok siyasi partiyle müzakerelerin devam ettiğini belirten Arıkan, "Sadece Saadet’in değil, geniş bir ittifakın adayı olacak" diyerek siyaset kulislerini hareketlendirdi.