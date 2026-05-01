Siyasette büyük bomba patladı! Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet lideri “Aklımızdaki isim belli” dedi

Alçı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Bu paylaşımı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a ilettim ve bugün işaret ettiği Cumhurbaşkanı Adayı ile bir ilgisi olup olmadığını sordum… ‘Kesinlikle hiç bir ilgisi yok Nagehan Hanım’ dedi." Öte yandan Alçı, ayrıca kendi Youtube kanalında Arıkan ile röpartaj yaptı. Arıkan o söyleşide, "İsim kafamızda var isimle temastayız. Görüşme halindeyiz. Müzakerelerimiz devam ediyor. İlke ve prensip merkezinde o isimle biz görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.