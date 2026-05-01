Türkiye'nin Kazakistan hamlesi Çin'e acil karar aldırdı: Apar topar bölgeye koştular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Kazakistan hamlesi Çin'e acil karar aldırdı: Apar topar bölgeye koştular

Türkiye'nin kardeş ülkeye yaptığı tarım yatırımı Çin'i acil olarak harekete geçirdi. Çinliler 15 günde iki büyük yatırıma imza attı.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin önde gelen şirketleri ata toprağı olarak kabul edilen Kazakistan’ın tarım dönüşümüne son birkaç yıldır damga vurur hale geldi. Türk grupları Tiryaki Agro, YDA, Alarko, Safi Holding gibi devlerin öncülük ettiği, yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan Türk tarım ve gıda yatırımlarına ev sahipliği yapan Kazakistan, Çinlilerin de iştahını açtı.

2.7 milyon kilometrekarelik alanıyla Türki cumhuriyetler arasında en büyük yüzölçümüne sahip ülke olan Kazakistan’da artan Türk gücü, Çinlilerin de ilgisi çekti.

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım kararı alan Çinli Snow Valley Agricultural Group Co. Ltd, Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde derin işleme patates tesisi kurmayı planladığını açıklamıştı.

Şimdi ise bir başka Çinli Inner Mongolia Muland Agricultural Technology Co. Ltd adlı şirket, yeni yatırım kararı aldı.

Kazakistan Tarım Bakanlığı'na göre, Çinli şirket, virüssüz tohum patates üretimi için yüksek teknolojiye sahip bir tesis kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Yatırım, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile Çinli Inner Mongolia Muland Agricultural Technology’nin CEO'su Wei Jinglong arasında yapılan bir görüşmede ele alındı.

Saparov, patates tarımının Kazakistan tarım sektörünün stratejik açıdan önemli bir kolu olmaya devam ettiğini söyledi. Kazak Bakan’ın verdiği bilgiye göre 2025 yılında 131 bin hektarlık alana patates ekildi ve toplam üretim 2,8 milyon tona ulaştı.

Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!
Gündem

Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!

İskenderun’da bir camide iki kişinin ahlaksızca davranışlarına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yap..
Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Gündem

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuy..
Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yar..
Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma
Gündem

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
Son veriler açıklandı! ABD borç batağında
Dünya

Son veriler açıklandı! ABD borç batağında

ABD’nin ulusal borcunun gayrisafi yurt içi hasılasını aşması, Washington’daki mali tabloya ilişkin endişeleri yeniden büyüttü. Son veriler, ..
