Türkiye'nin Kazakistan hamlesi Çin'e acil karar aldırdı: Apar topar bölgeye koştular
Türkiye'nin kardeş ülkeye yaptığı tarım yatırımı Çin'i acil olarak harekete geçirdi. Çinliler 15 günde iki büyük yatırıma imza attı.
Türkiye'nin kardeş ülkeye yaptığı tarım yatırımı Çin'i acil olarak harekete geçirdi. Çinliler 15 günde iki büyük yatırıma imza attı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin önde gelen şirketleri ata toprağı olarak kabul edilen Kazakistan’ın tarım dönüşümüne son birkaç yıldır damga vurur hale geldi. Türk grupları Tiryaki Agro, YDA, Alarko, Safi Holding gibi devlerin öncülük ettiği, yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan Türk tarım ve gıda yatırımlarına ev sahipliği yapan Kazakistan, Çinlilerin de iştahını açtı.
2.7 milyon kilometrekarelik alanıyla Türki cumhuriyetler arasında en büyük yüzölçümüne sahip ülke olan Kazakistan’da artan Türk gücü, Çinlilerin de ilgisi çekti.
Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım kararı alan Çinli Snow Valley Agricultural Group Co. Ltd, Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde derin işleme patates tesisi kurmayı planladığını açıklamıştı.
Şimdi ise bir başka Çinli Inner Mongolia Muland Agricultural Technology Co. Ltd adlı şirket, yeni yatırım kararı aldı.
Kazakistan Tarım Bakanlığı'na göre, Çinli şirket, virüssüz tohum patates üretimi için yüksek teknolojiye sahip bir tesis kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor.
Yatırım, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile Çinli Inner Mongolia Muland Agricultural Technology’nin CEO'su Wei Jinglong arasında yapılan bir görüşmede ele alındı.
Saparov, patates tarımının Kazakistan tarım sektörünün stratejik açıdan önemli bir kolu olmaya devam ettiğini söyledi. Kazak Bakan’ın verdiği bilgiye göre 2025 yılında 131 bin hektarlık alana patates ekildi ve toplam üretim 2,8 milyon tona ulaştı.
