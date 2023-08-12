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Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

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Spor
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Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

2023-08-12 13:45:42
Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

#1
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Bir süredir Anderson Talisca için girişimlerine devam eden Kartal'da yıldız isimle ilgili yaşanan gerçekler ortaya çıktı.

#3
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Talisca ile ilgili eski yönetici Erol Kaynar'dan önemli açıklamalar geldi.

#4
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Kaynar, "İşin gerçeği şu; Talisca nisan ayında takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bunu rağmen başkan Ahmet Nur Çebi, kulübü Al-Nassr'a 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus şeklinde iki defa teklifte bulundu.

#5
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Buna rağmen Suudi Arabistan kulübünden herhangi cevap ya da karşı istek gelmedi" dedi.

#6
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Sabah'a göre; Talisca gibi bir oyuncuyu her takımın isteyeceğini belirten Kaynar, "Tutun ki, anlaştınız… Alacağı yıllık ücret Beşiktaş'ın içinde bütün dengeleri altüst eder.

#7
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Aboubakar, Gedson ve diğer futbolculara ne diyeceksiniz? Tabii ki, kalite farkından bazı oyuncuların yüksek ücret alması normal ama arada uçurum olacak kadar değil.

#8
Foto - Talisca Beşiktaş’a geliyor mu? Bu kadar da olmaz dedirtti: Beklenmedik gelişme!

Taraftar her sezon mutlaka klas ve üst düzey oyuncular ister, bu en doğal hakkıdır ancak işin gerçeklerini ortaya koymadan da doğru yolda ilerlenemez" ifadelerini kullandı.

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