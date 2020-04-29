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Yaşam
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Talep resmen patladı! Metrelerce kuyruk oluştu

2020-04-29 15:52:03
Talep resmen patladı! Metrelerce kuyruk oluştu

Şanlıurfa'da ramazan ayının gelmesiyle birçok kişi, sakatat ürünlerine yöneldi.

#1
Foto - Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kilolarca sakatat satın alanlar, iftar ve sahurda tüketeceklerini söyledi.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kilolarca sakatat satın alanlar, iftar ve sahurda tüketeceklerini söyledi.

#2
Foto - Şanlıurfa’da, ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan sakatat ürünlerinin satışında, son 1 hafta içinde artış oldu.

Şanlıurfa’da, ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan sakatat ürünlerinin satışında, son 1 hafta içinde artış oldu.

#3
Foto - Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokantaların kapalı olması nedeniyle halk, evlerinde hazırlamak için sakatat satışının yapıldığı Haşimiye bölgesindeki iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokantaların kapalı olması nedeniyle halk, evlerinde hazırlamak için sakatat satışının yapıldığı Haşimiye bölgesindeki iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

#4
Foto - Kilosu 15 ile 35 lira arasında değişen sakatat çeşitlerine ilginin fazla olduğunu anlatan esnaftan Sadık Saldırıcı, “Esnaf olarak biz bu durumdan memnunuz.

Kilosu 15 ile 35 lira arasında değişen sakatat çeşitlerine ilginin fazla olduğunu anlatan esnaftan Sadık Saldırıcı, “Esnaf olarak biz bu durumdan memnunuz.

#5
Foto - Ramazan’ın tatlı bir telaşı var üzerimizde.

Ramazan’ın tatlı bir telaşı var üzerimizde.

#6
Foto - Biraz da buruk yanımız var. 1 kilo ciğer 35, 1 kilo yürek ise 15 lira ve vatandaş bütçesine göre sakatat alıyor

Biraz da buruk yanımız var. 1 kilo ciğer 35, 1 kilo yürek ise 15 lira ve vatandaş bütçesine göre sakatat alıyor" dedi.

#7
Foto - Ramazan ayında iftar veya sahurda ciğer yemenin gelenek olduğunu belirten Mahsum Gülhan ise hafta sonları yasak nedeniyle dışarı çıkamayacakları için erkenden alışveriş yaparak, sakatat ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Ramazan ayında iftar veya sahurda ciğer yemenin gelenek olduğunu belirten Mahsum Gülhan ise hafta sonları yasak nedeniyle dışarı çıkamayacakları için erkenden alışveriş yaparak, sakatat ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

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