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Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

2022-11-15 09:25:44
Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir olaydan 10 saat sonra Küçükçekmece’de yakalandı. PKK/PYD tarafından yetiştirildiğini söyleyen kadın terörist, Afrin-İdlip üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla girdiğini anlattı. Saldırganın dört ay önce başka bir teröristle Türkiye’ye geldiği ve saldırı sonrası Yunanistan’a kaçma talimatı aldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

#2
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

#3
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

#4
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

BİN 200 KAMERA İNCELENDİ Kanlı saldırı sonrasında polis, İstiklal Caddesi’ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören bin 200 güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler’e gittiği tespit edildi. Taksi sürücüsünün Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadesi alındı.

#5
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

#6
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece’de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese önceki gece saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir adlı kadın yakalandı

#7
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Güvenlik güçleri evde başka bir patlayıcı olma ihtimaline karşı tedbirli davranırken evde çok sayıda altın ve yüklü miktarda para da ele geçirildi.

#8
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Polisin geldiğini görünce camı kırarak kaçmaya çalıştığı belirtilen şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye’ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

#9
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

#10
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI Operasyonda saldırganın yaklaşık dört ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile karı-koca kılığında İstanbul’a geldiği, İstanbul’da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi.

#11
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Burada “uyuyan hücre” konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla pazar günü hususi bir otomobille Taksim’e gitti. Suriye’den birlikte Türkiye’ye geldikleri B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir’e yaklaşık bir kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi’ne gönderdi.

#12
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra müşteri kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler’de kendilerine yardım ve yataklık eden ve dört aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi.

#13
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmece’de bir eve saklandı. İlk olarak Edirne’ye, oradan da Yunanistan’a gitmek için fırsat kollayan terörist önceki gece yapılan operasyonla yakalandı.

#14
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

BİR KİŞİ ARANIYOR Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan’a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı. Kobani’de soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKK/YPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirne’den Yunanistan’a geçmeleri istendi.

#15
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistan’da infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı. B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

#16
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

SALDIRIDA TNT KULLANILDI Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

#17
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

SAKSI POLEMİĞİ Bölgede incelemelerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek yaralıları ziyaret etti.

#18
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

İstanbul’da teröre karşı şehrin ve ülkenin barışını ve huzurunu korumak için 16 milyon insanın kol kola olacağını söyleyen İmamoğlu’na saldırı sonrasında sosyal medyada gündem olan İstiklal Caddesi’ne konulan beton saksılar ve banklar soruldu.

#19
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

İmamoğlu, soruya, “Bir arada ortak bir tavırla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de, saksıları bir arada çalıştırmak lazım. Açıkcası şu anda bu bir konu mudur? Konuşulmalı mıdır? Çok üzücü” yanıtını verdi.

#20
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

48 KİŞİ GÖZALTINDA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin failin de aralarında bulunduğu 48 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler, dün Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Bombayı patlamanın olduğu yere bırakan kadın da sağlık kontrolünden geçirilenler arasındaydı. İstanbul Emniyeti, şüpheli kadının fotoğrafını paylaştı.

#21
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

BANKLAR SÖKÜLDÜ BAYRAKLARLA DONATILDI Patlamanın ardından kapatılan cadde, sabah saatlerinde yeniden yaya trafiğine açılırken, vatandaşlar da bölgedeki işlerine gelmeye başladı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi’nde, patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu.

#22
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Beyoğlu Belediyesi ekipleri de caddeyi Türk bayraklarıyla donattı. Taksim Meydan’dan Tünel’e kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak asıldı.

#23
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

‘GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ’ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.Şentop ve beraberindekiler, İstiklal Caddesi’ni de ziyaret etti. Bombalı saldırının gerçekleştiği alana karanfil bırakan Şentop, şunları söyledi:

#24
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

“Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Acımız büyük, öfkemiz büyük. Türkiye’yi bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye’yi istikrarsızlaşmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak.

#25
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışanlar kimler olursa olsun, hangi ülkeler olursa olsun mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır. Bunlara gereken cevabı en şiddetli bir şekilde mutlaka vereceğiz.” Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütünün kendi iç dinamiklerinin olduğunun altını çizen Ağar, “Kendi iç dinamiği Zap’ta bozguna uğradı. Zap onlar için çok kıymetliydi.

#26
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütünün kendi iç dinamiklerinin olduğunun altını çizen Ağar, “Kendi iç dinamiği Zap’ta bozguna uğradı. Zap onlar için çok kıymetliydi. Burayı kaybetmiş olmasının örgüt içinde üretmiş olduğu istikrarsızlıkları bir şekilde maskelemesi gerekiyor. Zap bozgununu örtmesi gerekiyor. Çünkü ‘Devlet giremez, Türk askeri giremez. Ben burada kurtarılmış bölge ilan ettim. Devlet kurdum’ dediği yerde şu anda Mehmetçik, Komando Andı okuyor.

#27
Foto - Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Teröristler bozguna uğradılar, kaçıyorlar. Kaçamayanlar teslim oluyorlar. Bu çok yıkıcı bir fotoğraf Zap gibi iddialı alanda. Burayı kaybedince bir şekilde kendi tabanını konsolide etmesi lazım. Bunun için de bu gerekli bir eylem” diye konuştu. Suriye tarafı ile Kandil tarafı arasında birtakım inisiyatif mücadelelerinin olduğunu söyleyen Ağar, “Bununla ilgili olabileceğine dair de bir bakış açısı var. Öte tarafıyla Türkiye’deki siyasetin baronlarıyla Kandil’in baronları arasında yine inisiyatif ve güç kavgası var. Bununla ilgili de olabilir. Kendi aralarındaki güç mücadelesine bağlı olmak üzere Türkiye’nin gücünü yönlendirmeyi başarabilirlerse kendi iç hasımlarını sopalatmaya yönelik de bir boyutu olabilir” dedi.

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