2022-11-15 09:25:44 Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı
Taksim İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir olaydan 10 saat sonra Küçükçekmece’de yakalandı. PKK/PYD tarafından yetiştirildiğini söyleyen kadın terörist, Afrin-İdlip üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla girdiğini anlattı. Saldırganın dört ay önce başka bir teröristle Türkiye’ye geldiği ve saldırı sonrası Yunanistan’a kaçma talimatı aldığı ortaya çıktı.