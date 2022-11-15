Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken flaş açıklama! 4 aylık kalleş plan, detaylar ortaya çıktı

Teröristler bozguna uğradılar, kaçıyorlar. Kaçamayanlar teslim oluyorlar. Bu çok yıkıcı bir fotoğraf Zap gibi iddialı alanda. Burayı kaybedince bir şekilde kendi tabanını konsolide etmesi lazım. Bunun için de bu gerekli bir eylem” diye konuştu. Suriye tarafı ile Kandil tarafı arasında birtakım inisiyatif mücadelelerinin olduğunu söyleyen Ağar, “Bununla ilgili olabileceğine dair de bir bakış açısı var. Öte tarafıyla Türkiye’deki siyasetin baronlarıyla Kandil’in baronları arasında yine inisiyatif ve güç kavgası var. Bununla ilgili de olabilir. Kendi aralarındaki güç mücadelesine bağlı olmak üzere Türkiye’nin gücünü yönlendirmeyi başarabilirlerse kendi iç hasımlarını sopalatmaya yönelik de bir boyutu olabilir” dedi.