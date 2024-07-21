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Aktüel
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Taksim Meydanı’nda "zincirleme kapkaç"

2024-07-21 10:37:39
Taksim Meydanı’nda “zincirleme kapkaç”

Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 kapkaççı, iki gün içerisinde 4’ü kadın 6 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları kameralara yansırken, zanlılar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zincirleme kapkaç yapan 2 şahıs tutuklandı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 şahıs, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşıp, 4’ü kadın 6 kişinin telefonunu kapkaç yaptı.

#1
Foto - Taksim Meydanı’nda "zincirleme kapkaç"

Soğukkanlı şekilde 2 gün içerisinde 6 telefon çalan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan kişilerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı Çalışmalar çerçevesinde mağdurların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adım adım takip etti. Onlarca saatlik görüntü kaydı izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççıların 21 yaşındaki Yasin Y. ve 19 yaşındaki İbrahim Halil B. olduğunu tespit etti.

#2
Foto - Taksim Meydanı’nda "zincirleme kapkaç"

Devam eden çalışmalarda Yasin Y. Sütlüce Mahallesi’ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. İbrahim Halil B. ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yakalandı. Yaşı kadar suç kaydı çıktı Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan 21 yaşındaki Yasin Y.‘nin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki İbrahim Halil B.’nin yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - Taksim Meydanı’nda "zincirleme kapkaç"

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kapkaççı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kapkaç anları ise kameralara anbean yansıdı.

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