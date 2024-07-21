2024-07-21 10:37:39 Taksim Meydanı’nda “zincirleme kapkaç”
Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 kapkaççı, iki gün içerisinde 4’ü kadın 6 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları kameralara yansırken, zanlılar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zincirleme kapkaç yapan 2 şahıs tutuklandı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 şahıs, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşıp, 4’ü kadın 6 kişinin telefonunu kapkaç yaptı.