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Kültür Sanat
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Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor! İşte son durum

2020-08-06 11:30:25
Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor! İşte son durum

Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

#1
Foto - Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor.

#2
Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

#3
Foto - Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı tamamlandı. Caminin içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı.

Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı tamamlandı. Caminin içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı.

#4
Foto - Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

#5
Foto - Şerefelerin 2'si tamamlandı

Şerefelerin 2'si tamamlandı

#6
Foto - Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı.

Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı.

#7
Foto - Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

#8
Foto - Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

#9
Foto - Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

#10
Foto - Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

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