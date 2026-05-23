Taksilere yeni düzenleme: 3 yıl süresi var
Meclis'e sunulan teklifle taksicilere 3 yıl süreyle hasılat kazançlı esas beyan imkanı tanındı. Teklifle birlikte 25 yaş altı gençler, konser gibi etkinliklerdeki eğlence vergisinden de muaf tutulacak.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün Meclis başkanlığına sunuldu. Teklif içinde önemli bazı düzenlemeler yer alıyor.

Teklife göre, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin taksimetre ile bağlantılı olarak çalışan taksi mali cihaz kullanmalarıyla birlikte hasılatlarının tamamının sistem üzerinden kavranmasının mümkün hale geldiği dikkate alınarak, talep etmeleri halinde, talep ettikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren en fazla üç yıl süre ile hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanmalarına imkân sağlanıyor.

Ayrıca, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin, halihazırda sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaları elden çıkarmalarından doğan kazançları gelir vergisi ve KDV’den istisna ediliyor.

Diğer bir düzenleme ile, akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi riskli piyasalarda faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatları artırma konusunda idareye tanınan yetki 2 katından 5 katına çıkarılıyor. Buradaki amaç, sahte belge kullanımı ve organize usulsüzlüklerin yoğun olduğu bu sektörlerde daha etkin ve caydırıcı bir teminat mekanizmasının kurulması.

Diğer bir düzenleme ile de, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 19. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler ile tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimi kolaylaştırmak adına, düzenlenen biletlerden eğlence vergisi alınmaması öngörülüyor.

