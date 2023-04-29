2023-04-29 10:53:28 Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi
UKOME kararıyla 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen, taksi tepe lambalarında Boş-Dolu-Rezerve-Sos bilgilerini yansıtacak "Akıllı Tepe Lambası" sistemi, üretici firmaların üretim ve tedarik problemleri nedeniyle uygulanamadı. Karar üzerinden yaklaşık 4 aylık bir süre geçmesine rağmen İstanbul'daki taksilerin büyük çoğunluğu akıllı tepe lambası taktıramadı. Zorunlu tutulan lambaların tedarik sıkıntısı nedeniyle takılamadığını belirten Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "1 Mayıs itibariyle tüm taksilerimiz akıllı tepe lambası taktıracak ve yeni uygulamaya geçilecekti. Maalesef tedarikçi firmalar tedarikte bir sıkıntı olduğunu söylediler, biz de konuyu İBB ile görüştük. İlk UKOME toplantısında bu konu gündeme gelecek, süreyi kısa bir süre de olsa uzatacağız" dedi.