Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

Taksici Ali Can Bahadır ise, “Sistemden haberim var, geçiş de yapacağız fakat bu mesele bence çok önemli değil, ufak bir tepe lambası, büyütülecek bir konu olarak görmüyorum. İlgili kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini de bilmiyorum ama güzel bir sistem. Mantıklı da çünkü; rezerve yolcularımız oluyor, uygulamadan gittiğimiz yolcular oluyor. O sırada bizi boş zannediyorlar" ifadelerini kullandı. İBB ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.