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Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

2023-04-29 10:53:28
Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

UKOME kararıyla 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen, taksi tepe lambalarında Boş-Dolu-Rezerve-Sos bilgilerini yansıtacak "Akıllı Tepe Lambası" sistemi, üretici firmaların üretim ve tedarik problemleri nedeniyle uygulanamadı. Karar üzerinden yaklaşık 4 aylık bir süre geçmesine rağmen İstanbul'daki taksilerin büyük çoğunluğu akıllı tepe lambası taktıramadı. Zorunlu tutulan lambaların tedarik sıkıntısı nedeniyle takılamadığını belirten Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "1 Mayıs itibariyle tüm taksilerimiz akıllı tepe lambası taktıracak ve yeni uygulamaya geçilecekti. Maalesef tedarikçi firmalar tedarikte bir sıkıntı olduğunu söylediler, biz de konuyu İBB ile görüştük. İlk UKOME toplantısında bu konu gündeme gelecek, süreyi kısa bir süre de olsa uzatacağız" dedi.

#1
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

26 Ocak 2023'te gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB'nin 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' oy çokluğuyla kabul edilmişti. "Akıllı Tepe Lambası" ismi verilen sistemle taksilerin tepe lambalarında; takside müşteri bulunduğunda "Dolu", taksici, uygulama ya da durak müşterisine yöneldiğinde "Rezerve", takside müşteri bulunmadığında ise "Boş" ibareleri yer alacaktı. Taksimetreler ile entegreli olarak çalışacağı İBB tarafından belirtilen sistemde, taksici güvenliği açısından "SOS" buton ve bildirimi de bulunacaktı. Toplantıda, uygulamanın yürürlüğe gireceği ve tüm taksilerin sistemi zorunlu bir şekilde uygulamaya başlayacağı tarih ise 1 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti.

#2
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

Karar üzerinden yaklaşık 4 aylık bir süre geçmesine rağmen, İstanbul'daki birçok taksinin bu sisteme geçiş yapmadığı görüldü. İBB'den projeye uygun tepe lambalarının, UKOME kararında yer alan model esas alınmak üzere özel firmalar tarafından üretileceği bilgisi edinildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise süreç ile ilgili bilgi verdi.

#3
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

"UKOME TOPLANTISINDA BU KONU GÜNDEME GELECEK" Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "1 Mayıs itibariyle tüm taksilerimiz akıllı tepe lambası taktıracak ve yeni uygulamaya geçilecekti. Maalesef tedarikçi firmalar tedarikte bir sıkıntı olduğunu söylediler, biz de konuyu İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müzle görüştük.

#4
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

Şu anda ilave bir süre talep ettik. İlk UKOME toplantısında bu konu gündeme gelecek, süreyi kısa bir süre de olsa uzatacağız. İBB de konuya müsamaha göstererek anlayışla karşıladı. Belli bir zaman sonra tüm taksicilerimiz bu uygulamaya mecbur geçecekler" dedi.

#5
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

"BİZ İSTİYORUZ Kİ TAKSİLERİN TAMAMI GEÇSİN" Sisteme tam olarak geçilemediğini belirten Aksu, "Şu anda taksilerin 6 da 1'i geçmiş durumda. Biz istiyoruz ki tamamı geçsin. Bu konuda zaten şu anda İBB denetim ya da uygulama yapmıyor. Konuyla alakalı esnafımız da mağdur olmayacak ama tedarik problemi ortadan kalkınca bu uygulama olacak. Taksici esnafı bunu alıp taksi tavanlarına ilave edecekler.

#6
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

Firmalar yaklaşık, bin TL ile 2 bin TL arasında maliyetlerden bahsediyor. LED ışıklı bir sistem bu, tedarik sıkıntısı giderilince tüm taksiler bunu kullanmak zorunda kalacaklar." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

"FİRMALAR TEDARİKTE MALZEME YA DA PARÇA SIKINTISI YAŞANDIĞINI BİZE İFADE ETTİLER" "Biz istiyoruz ki yerli ve milli üretim olsun. O konuda da bizlerle görüşmek isteyen bütün firmalarla konuştuk. Yerli olması daha iyi olur, ekonomik olur" ifadelerini kullanan Aksu, "Firmalar da tedarikte ya malzeme ya da parça sıkıntısı yaşandığını bize ifade ettiler.

#8
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

Biz de konuyu İBB'ye ilettik. Türkiye, bir seçim sürecine girdi ondan dolayı da biraz gecikmeler oldu. Bütün emekçi şoför arkadaşlarımız bu uygulamayı takdir ediyor ve geçecekler. Bizim de yolcu memnuniyetini, sağlamak adına bu uygulamaya geçmek istediğimizi ifade etmiştik onlar da desteklemişti. Tahminimize göre 2-3 ay içerisinde bu tedarik sıkıntısı aşılır, taksiciler geçmiş olurlar" dedi.

#9
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

"HENÜZ BU SİSTEME GEÇMEDİK AKILLI TEPE LAMBALARININ YAPILMASINI BEKLİYORUZ" Taksici Türker İlgen, "Henüz bu sisteme geçmedik, şu anda akıllı tepe lambalarının yapılmasını bekliyoruz. Yararlı olacağını düşünüyorum ama taksiciler yolcu almadığı zaman yine almaz, doluya rezerveye basıp yine gider. Bu engellenebilirse güzel bir sistem olur. Şu anda piyasada sadece “Boş-Dolu" yazan lambalar var, diğerini daha göremedik" dedi.

#10
Foto - Taksilerde yeni dönem! Mayıs ayında başlayacaktı, flaş açıklama geldi

Taksici Ali Can Bahadır ise, “Sistemden haberim var, geçiş de yapacağız fakat bu mesele bence çok önemli değil, ufak bir tepe lambası, büyütülecek bir konu olarak görmüyorum. İlgili kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini de bilmiyorum ama güzel bir sistem. Mantıklı da çünkü; rezerve yolcularımız oluyor, uygulamadan gittiğimiz yolcular oluyor. O sırada bizi boş zannediyorlar" ifadelerini kullandı. İBB ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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