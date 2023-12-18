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Türkiye
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Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

2023-12-18 07:33:07
Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

Bursa’da meydana gelen kazada kavşağa hızlı giren otomobil takla attı.

#1
Foto - Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

#2
Foto - Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

#3
Foto - Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

#4
Foto - Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

İddiaya göre Recep Aydın idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan 16 AD 689 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kavşağa hızlı girdi.

#5
Foto - Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

Kaldırım taşına çarpan araç takla attı. Yolun kenarındaki bir işletmenin bahçesindeki çitlerin yanında ters bir şekilde durabilen otomobil kazanın şiddeti ile alev aldı. Alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

#6
Foto - Takla atıp alev topuna döndü! Araçtan sağ çıktı, yaptığı şaşırttı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil kurtarıcı yardımı ile olay yerinde çekildi. Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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