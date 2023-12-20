  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

Önce Meler, sonra İstanbul şimdi de... Beyaz Grup’ta tarihi skandal: Bursaspor ve Diyarbekirspor maçında bunu da yaptılar!

Ege için 'sağanak' uyarısı

Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Cihat Yaycı'dan tarihi uyarı: Türkiye ve Azerbaycan'da bunu yapabilirler! Dikkat diyorum

Mert Başaran duyurdu: 4 bin liranızı 2 milyon lira yapmanın formülünü açıklıyorum

Denizsiz kentin martıları

Ne altın ne dolar! Ünlü ekonomist 'Bunu yapan geleceğini kurtarır' dedi ve açıkladı: Son 10 gün

'Fiyat artıyor, tanesi 5 lira keyfim yerinde' demişti! Yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'ın başına bakın ne geldi

Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...
Spor
7
Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

2023-12-20 17:15:07
Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Trabzonspor karşılaşmasında takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

#1
Foto - Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'in 17'nci haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maçın 73'üncü dakikasında takımını sahadan çekmişti. Başkan Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral yaşanan olaylar hakkında basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor karşısında takımını sahadan çektiği için pişman olmadığını ve doğruyu yaptığına inandığını belirten Sarıalioğlu, "Futbol Federasyonu istifa etmez. TFF görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok" diye konuştu.

#2
Foto - Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Hakem hatalarından en çok zarar gören takım olduklarını belirten Bayram Saral, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "19.12.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının 68'inci dakikasında Trabzonspor'un atmış olduğu golden önce, Trabzonspor ceza sahası içerisinde futbolcumuza yapılan bariz faul neticesinde penaltının verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi sonucunda, Sayın Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun inisiyatif kullanarak maçın 73'üncü dakikasında takımı sahadan çekmesi nedeniyle spor kamuoyunda oluşan infiale ilişkin olarak basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur. Öncelikle şu hususu açık ve net bir şekilde ifade edelim ki; sahadan çekilme kararının rakibimiz Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, çekilme kararının Trabzonspor camiası ve başka kulüplerle ilişkilendirilmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik kötü niyetli ve beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçta yaşanan hakem hatasına bağlamak da olayı basite indirgemektir. Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu ve son olarak da dün akşamki maçta yaşanan olaya hangi aşamalardan geçilerek gelindiğini anlamak için aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Futbol camiasının malumu olduğu üzere, ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle bu durumdan en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu ve kulübümüzün hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır. Kulübümüz aleyhine yapılan bu hatalara kısaca değinmek gerekirse ki buna ilişkin detaylı açıklamalar 06.12.2023 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na bildirilmiştir.

#3
Foto - Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Ligin 1'inci haftası Konyaspor maçı; Konyaspor'un attığı gol öncesinde, futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi.

#4
Foto - Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Ligin 5'inci haftası Başakşehir maçı; müsabaka 1-0 devam ederken bariz penaltımızın verilmemesi.

#5
Foto - Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Ligin 7'nci haftası Gaziantepsor maçı, aleyhimize verilen haksız kartlar ve fauller.

#6
Foto - Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Ligin 8'inci haftası Beşiktaş maçı; müsabaka 1-0 devam ederken Beşiktaş lehine verilen penaltı öncesinde futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. Ligin 13'üncü haftası Hatayspor maçı; rakibimiz lehine verilen hatalı penaltı kararı. Ligin 14'üncü haftası Fatih Karagümrük maçı; maç 0-0 berabere devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı ve VAR müdahalesine rağmen rakip oyuncuya verilmeyen kırmızı kart. Ve son olarak Trabzonspor maçında müsabaka 1-1 devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı pozisyonun devamı sonrasında yediğimiz gol. Bununla birlikte, yaşanan tüm bu süreçte, daha ligin ilk haftalarında hatalı hakem kararlarına ilişkin kötü gidişatı öngören Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu talebinde bulunmuş, ancak ne acıdır ki Türk futbolunun en tepe noktasında bulunan Sayın Başkan, bugüne kadar randevu talebimize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir. Amiyane tabirle, Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri olan 97 yıllık çınarı İstanbulspor Kulübü'nü ve başkanımızı yok saymıştır. Yukarıda izah ettiğimiz hakem hatalarına karşı tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi nihayetinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşmuş, dünkü bariz hakem hatası ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Kulübümüzün, sadece kendi maddi imkanları ile disiplinli bütçesinden ve sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürmekte olduğu lig mücadelesinde, hemen hemen bütün kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK yönetimlerince sona erdirilemeyeceğine, kulüplere ilişkin büyük/küçük, medya gücü olan/olmayan, sesi çok çıkan/az çıkan şeklindeki ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği yönünde kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğu ile TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettiğimizi bildiririz."

Fatih Altaylı çatlasa da yeni Türkiye bu! Önce şükür secdesi sonra Erdoğan’a teşekkür
Gündem

Fatih Altaylı çatlasa da yeni Türkiye bu! Önce şükür secdesi sonra Erdoğan’a teşekkür

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılan ardından Türkiye'ye 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şü..
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu sür..
Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı
Gündem

Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı

Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Mert Muharrem Taşkın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Cinayetleri niçin işlediniz" s..
Bu karar her şeyi değiştirir! Yüzde 25 kira artış sınırlaması hakkında mahkemeden şok karar!
Ekonomi

Bu karar her şeyi değiştirir! Yüzde 25 kira artış sınırlaması hakkında mahkemeden şok karar!

Fahiş fiyatları ev kiralarına karşı getirilen yüzde 25 kira artışı sınırlamasıyla ilgili mahkemeden emsal olacak bir karar çıktı. İstinaf, y..
'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!
Ekonomi

'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten milyonlarca vatandaşa acil olarak uyarı geldi. 2023 yılının bitmeye yakın şu günlerinde elin..
Hafızalarımızdan silinmeyecek bir soykırım: ’Kanlı Noel’i unutmadık
Gündem

Hafızalarımızdan silinmeyecek bir soykırım: ’Kanlı Noel’i unutmadık

Kıbrıs'taki "Kanlı Noel" saldırılarının tanıkları, 60 yıl sonra o günleri anlattı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23