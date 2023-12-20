Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Hakem hatalarından en çok zarar gören takım olduklarını belirten Bayram Saral, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "19.12.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının 68'inci dakikasında Trabzonspor'un atmış olduğu golden önce, Trabzonspor ceza sahası içerisinde futbolcumuza yapılan bariz faul neticesinde penaltının verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi sonucunda, Sayın Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun inisiyatif kullanarak maçın 73'üncü dakikasında takımı sahadan çekmesi nedeniyle spor kamuoyunda oluşan infiale ilişkin olarak basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur. Öncelikle şu hususu açık ve net bir şekilde ifade edelim ki; sahadan çekilme kararının rakibimiz Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, çekilme kararının Trabzonspor camiası ve başka kulüplerle ilişkilendirilmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik kötü niyetli ve beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçta yaşanan hakem hatasına bağlamak da olayı basite indirgemektir. Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu ve son olarak da dün akşamki maçta yaşanan olaya hangi aşamalardan geçilerek gelindiğini anlamak için aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Futbol camiasının malumu olduğu üzere, ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle bu durumdan en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu ve kulübümüzün hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır. Kulübümüz aleyhine yapılan bu hatalara kısaca değinmek gerekirse ki buna ilişkin detaylı açıklamalar 06.12.2023 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na bildirilmiştir.