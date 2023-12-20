Takımını sahadan çeken başkan bakın ne dedi: Şok olacaksınız! İnadını sürdürüyor!

Ligin 8'inci haftası Beşiktaş maçı; müsabaka 1-0 devam ederken Beşiktaş lehine verilen penaltı öncesinde futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. Ligin 13'üncü haftası Hatayspor maçı; rakibimiz lehine verilen hatalı penaltı kararı. Ligin 14'üncü haftası Fatih Karagümrük maçı; maç 0-0 berabere devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı ve VAR müdahalesine rağmen rakip oyuncuya verilmeyen kırmızı kart. Ve son olarak Trabzonspor maçında müsabaka 1-1 devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı pozisyonun devamı sonrasında yediğimiz gol. Bununla birlikte, yaşanan tüm bu süreçte, daha ligin ilk haftalarında hatalı hakem kararlarına ilişkin kötü gidişatı öngören Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu talebinde bulunmuş, ancak ne acıdır ki Türk futbolunun en tepe noktasında bulunan Sayın Başkan, bugüne kadar randevu talebimize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir. Amiyane tabirle, Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri olan 97 yıllık çınarı İstanbulspor Kulübü'nü ve başkanımızı yok saymıştır. Yukarıda izah ettiğimiz hakem hatalarına karşı tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi nihayetinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşmuş, dünkü bariz hakem hatası ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Kulübümüzün, sadece kendi maddi imkanları ile disiplinli bütçesinden ve sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürmekte olduğu lig mücadelesinde, hemen hemen bütün kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK yönetimlerince sona erdirilemeyeceğine, kulüplere ilişkin büyük/küçük, medya gücü olan/olmayan, sesi çok çıkan/az çıkan şeklindeki ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği yönünde kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğu ile TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettiğimizi bildiririz."