"Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

Yaşananların ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, 'Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum' şeklinde bir şey söyledi. Saygıyla karşılamaktan başka yapacak bir şey yok. İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil" dedi.