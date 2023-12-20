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Spor
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"Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

2023-12-20 01:11:39
"Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - "Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

Yaşananların ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, 'Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum' şeklinde bir şey söyledi. Saygıyla karşılamaktan başka yapacak bir şey yok. İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil" dedi.

#2
Foto - "Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

Ertuğrul Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti: Maalesef yumruk olayı da hiç kimsenin görmek istemediği bir durumdu. Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nde de daha önce söyledim, Faruk Bey'i de bu duruma götüren konunun da irdelenmesi lazım. Kendisi böyle bir insan değil. Bugüne kadar böyle şey de görmedik kendisinden. Ne olursa olsun hiçbir şekilde yapılan hareketin açıklaması, affı olamaz. Zaten tüm kulüpler de aynı açıklamayı yaptı. Kendisi de açıklama yaptı. Ama gelişen süreç, bu duruma getirdi. Doğrusu da bu.

#3
Foto - "Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

"Bu federasyonun gerekli önlemleri yapabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna cevap veren ErtuğrulDoğan, "İnanmıyorum. Buna benzer Türk futbolunda çok olaylar oldu. Hiç bu dönemin olduğu gibi bir dönem hatırlamıyorum" diye konuştu.

#4
Foto - "Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

"Verdikleri karar kendi kararları"

#5
Foto - "Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da açıklama yapabileceğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Ecmel Bey'in çok ciddi sorunları var. Onun açıklamalarından sonra her şeyin biraz daha netleşeceğini düşünüyorum ben. Asla iki takım arasında bir sorun olmadı. Bizi çok güzel ağırladılar.

#6
Foto - "Takım neden çekildi" diye sordular! Ertuğrul Doğan dayanamadı, büyük oyunu açıkladı! Flaş gelişme...

Maçtan sonra da yanımıza geldiler. Maç esnasında verdikleri karar kendi kararları, o konuda yorum yapmak istemiyorum" sözlerini sarf etti.

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