Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi
Bolu’da kısmen çöken metruk binanın kontrollü yıkımı sırasında zabıta ekipleri, Türk bayrağını güvenli şekilde indirmek için çalışmayı durdurdu; bu davranış takdirle karşılandı.
Bolu’da kısmen çöken metruk binanın kontrollü yıkımı sırasında zabıta ekipleri, Türk bayrağını güvenli şekilde indirmek için çalışmayı durdurdu; bu davranış takdirle karşılandı.
Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için yıkım kararı alındı.
KEPÇENİN ÜZERİNE ÇIKIP BAYRAĞI ALDI: Bolu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, bina içerisinde asılı Türk bayrağı zabıta personelinin dikkatini çekti.
Yıkım çalışmasını durduran Bolu Belediyesi zabıta personeli, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Personelin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23