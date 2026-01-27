  • İSTANBUL
Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi
Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi

Bolu’da kısmen çöken metruk binanın kontrollü yıkımı sırasında zabıta ekipleri, Türk bayrağını güvenli şekilde indirmek için çalışmayı durdurdu; bu davranış takdirle karşılandı.

#1
Foto - Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi

Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.

#2
Foto - Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi

Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı.

#3
Foto - Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için yıkım kararı alındı.

#4
Foto - Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi

KEPÇENİN ÜZERİNE ÇIKIP BAYRAĞI ALDI: Bolu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, bina içerisinde asılı Türk bayrağı zabıta personelinin dikkatini çekti.

#5
Foto - Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi

Yıkım çalışmasını durduran Bolu Belediyesi zabıta personeli, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Personelin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

