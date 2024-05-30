Takdim yazılarını Başkan Erdoğan kaleme aldı! İstanbul’un Fethi’ni bir de böyle okuyun

"O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönül olmuştur" Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un fethinin Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olduğunun altını çizen Erdoğan, nice fetihlere sahne olan tarihte hiçbir zaferin kolay kazanılmadığını, İstanbul’un fethinin de emeğin, hazırlığın, azmin, kararlılığın, fedakârlığın neticesinde gerçekleştiğini belirtti. Erdoğan, “Fetih bizim için sadece fethetmek, galip gelmek değildir, aynı zamanda dirilişin, inşanın, ihyanın, inancın sembolüdür.Toprakları değil, gönülleri fethetme hedefiyle yola koyulan Fatih Sultan Mehmed, uyguladığı hoşgörü ve adaletli yönetimi ile sadece bir şehri değil, gönülleri de fethetmiş; İstanbul’u kültürün, sanatın ve bilimin merkezi hâline getirmiştir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönül olmuştur. Fatih Sultan Mehmed ve kutlu askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip oldukları inanç, kararlılık ve azim, milletimize hizmet etme, Türkiye’yi 2053’e, 2071’e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir.” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Türk Basınında Ayasofya Camii’’kitabına ilişkin takdim yazısında da Türkiye’nin kalbinde, İstanbul’un tarihi silüetinin en önemli sembollerinden olan Ayasofya’nın asırlar boyunca pek çok dönüşüme uğradığını pek çok medeniyetin izlerini taşıdığını ifade etti. Haşmetli bir Bizans kilisesi olarak inşa edilen bu yapının, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethiyle cami olarak hizmet etmeye başladığını ve İslâm dünyasının sembol mabetlerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, Ayasofya’nın, her zaman Türk milletinin bütün fertlerinin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının da bu emanete sahip çıkıldığını gösteren bir sembol olduğunu dile getirerek, “Ayasofya’nın aslî kimliğine kavuşturulması, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekûn gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır.” dedi.