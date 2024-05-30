2024-05-30 16:02:46 Takdim yazılarını Başkan Erdoğan kaleme aldı! İstanbul’un Fethi’ni bir de böyle okuyun
İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Kutlu Çağrının İzinde: Türk Basınında İstanbul’un Fethi, Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya Camii isimli üç ciltlik eser hazırlandı. Takdim yazılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı üç ciltlik eser, 1922’den günümüze gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, dönemin önemli kalemlerine ait makalelerin taranması sonucunda hazırlandı. Titiz bir çalışmayla oluşturulan, tarihi bir vesika niteliği taşıyan üç ciltlik eser, İstanbul’da mekânın değil zamanın fethedilişinin hikâyesini anlatıyor. Değerli bir arşiv çalışması olarak öne çıkan eser yeni çalışmalara da eşsiz bir kaynak görevi görüyor. Kültür tarihçisi Dursun Gürlek’in, 40 yıla yakın birikiminden faydalanılarak kronolojik bir anlatıyla sunulan ve görsel ögelerle zenginleştirilen üç ciltlik eserde Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal, Yavuz Bülent Bakiler, Nurettin Topçu, Orhan Seyfi Orhon, Osman Yüksel Serdengeçti, Peyami Safa, Prof. Dr. İsmail Hami Danişmend, Abdülhak Hamid Tarhan, Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Âkil Muhtar Özden, Ali Himmet Berki, Ali Ulvi Kurucu, Arif Nihat Asya, Cahit Tanyol, Celâl Esat Arseven, Cevat Rıfat Atilhan, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Faik Reşit Unat, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Hasan Âli Yücel, İbrahim Hakkı Konyalı, Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Mehmet Şevket Eygi, Nihad Sami Banarlı, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Samih Nafiz Tansu, Sezai Karakoç gibi edebiyat ve düşünce dünyamızın ünlü isimlerinin İstanbul’un fethi, Fatih Sultan Mehmed ve Ayasofya Camii’ni konu alan köşe yazılarına, makalelerine, şiirlerine yer veriliyor.